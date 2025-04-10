在岸人幣見7.3505 17年低 離岸價再刷新紀錄低位 高盛：人行或容許略擴浮動幅度

明報記者

人民銀行昨日將人民幣中間價定在7.2066，較周二（8日）下調28點子，較市場以貨幣籃子測算偏強1321點子，續見2月中以來最大偏強幅度，把在岸人民幣匯率波幅下限定於7.3507，在岸價全日穩定於7.35（見圖1），為1月以來再次跌至單日波幅下限。離岸人民幣則在人行公布中間價後加快回穩，加上資金流出美元資產，美元指數一度跌穿102水平，推動離岸價從歷史低位最多反彈656點子，不過晚上內地公布將美國進口貨品關稅調升至84%，離岸人民幣一度再跌至7.39，截至晚上8時報7.3775，全日升497點子，惟較周一仍跌325點子。

分析：未來3月離岸價或貶至7.55

就離岸人民幣創新低是否反映人行穩定匯價的取態有變時，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為離岸價在美國交易時段創新低，未見人行很有意圖大幅貶值。他指昨日凌晨下跌除了關稅因素，同時3年期美國國債拍賣反應相當差，擴大與中國債息差距，拖累離岸人民幣匯價。不過，他指出，內地企業面對高額關稅，的確存在人民幣貶值需求，人行近兩日將中間價定在7.2以上，反映當局容許人民幣貶值，但不能影響金融秩序。以往人行很少容許人民幣每月貶值高於2%，他預期離岸價未來3個月或漸貶至7.55。

高盛稱穩匯率仍是內地首務

昨日本港隔夜人民幣拆息盤中走勢平穩，截至晚上7時半報0.406厘（見圖2），未有如今年1月底離岸人民幣挑戰7.35時，日內一度被抽高至10厘，收緊流動性以支持匯價。高盛報告指出，匯率穩定仍是內地首要任務，但重點更在於控制貶值，而非穩守特定兌美元匯價水平，「對等關稅」公布後，人民幣中間價定價的逆周期因子作用加強，顯示人行續積極管理匯價。不過，因應中美對抗形勢，預計人行未來將容許美元兌人民幣匯率雙向浮動幅度略為擴大，例如昨日短期離岸人民幣流動性寬鬆，可能是內地為容許人民幣溫和有序貶值發出的信號。

據報人行要求國有銀行停購美元

路透社昨引述政策顧問稱，人行不會允許人民幣大幅貶值，因為會損害市場信心，會繼續將重點放在穩定人民幣匯率，不過消息人士亦指適度貶值將有助於出口。另外，人行本周要求國有銀行停止從自營帳戶購買美元，為客戶購買美元時要加強檢查，銀行亦於在岸市場拋售美元買入人民幣，以減緩在岸人民幣貶速。

另外，摩通發表報告，指關稅風險及出口受打擊往往加速國內通縮壓力。該行對內地今年通脹預測由原來的0.2%，下調至跌0.3%，即內地今年有陷通縮的風險。