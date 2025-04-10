moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

在岸人幣見7.3505 17年低 離岸價再刷新紀錄低位 高盛：人行或容許略擴浮動幅度

標籤：經濟

【明報專訊】白宮本港時間昨日（9日）凌晨確認「對等關稅」不會暫緩，按原計劃於昨日生效，中國內地貨品今輪遭累加關稅104%，加上美國國債孳息率急飈，觸發離岸人民幣急挫780點子（1元等於1萬點子），最低見7.4291，為2010年7月引入離岸人民幣匯價以來的新低，在岸價昨亦跌至7.3505的17年新低。昨日市傳內地將討論穩定資本市場措施，股市回穩亦帶動離岸人民幣一度收復7.38水平，有交易員向本報表示，過去中資大行在離岸價跌至7.37時，會挾高本港人民幣隔夜拆息支持匯價，不過昨日未有如今年1月般挾息，或反映內地容許人民幣有更大貶值空間。

明報記者

人民銀行昨日將人民幣中間價定在7.2066，較周二（8日）下調28點子，較市場以貨幣籃子測算偏強1321點子，續見2月中以來最大偏強幅度，把在岸人民幣匯率波幅下限定於7.3507，在岸價全日穩定於7.35（見圖1），為1月以來再次跌至單日波幅下限。離岸人民幣則在人行公布中間價後加快回穩，加上資金流出美元資產，美元指數一度跌穿102水平，推動離岸價從歷史低位最多反彈656點子，不過晚上內地公布將美國進口貨品關稅調升至84%，離岸人民幣一度再跌至7.39，截至晚上8時報7.3775，全日升497點子，惟較周一仍跌325點子。

分析：未來3月離岸價或貶至7.55

就離岸人民幣創新低是否反映人行穩定匯價的取態有變時，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為離岸價在美國交易時段創新低，未見人行很有意圖大幅貶值。他指昨日凌晨下跌除了關稅因素，同時3年期美國國債拍賣反應相當差，擴大與中國債息差距，拖累離岸人民幣匯價。不過，他指出，內地企業面對高額關稅，的確存在人民幣貶值需求，人行近兩日將中間價定在7.2以上，反映當局容許人民幣貶值，但不能影響金融秩序。以往人行很少容許人民幣每月貶值高於2%，他預期離岸價未來3個月或漸貶至7.55。

高盛稱穩匯率仍是內地首務

昨日本港隔夜人民幣拆息盤中走勢平穩，截至晚上7時半報0.406厘（見圖2），未有如今年1月底離岸人民幣挑戰7.35時，日內一度被抽高至10厘，收緊流動性以支持匯價。高盛報告指出，匯率穩定仍是內地首要任務，但重點更在於控制貶值，而非穩守特定兌美元匯價水平，「對等關稅」公布後，人民幣中間價定價的逆周期因子作用加強，顯示人行續積極管理匯價。不過，因應中美對抗形勢，預計人行未來將容許美元兌人民幣匯率雙向浮動幅度略為擴大，例如昨日短期離岸人民幣流動性寬鬆，可能是內地為容許人民幣溫和有序貶值發出的信號。

據報人行要求國有銀行停購美元

路透社昨引述政策顧問稱，人行不會允許人民幣大幅貶值，因為會損害市場信心，會繼續將重點放在穩定人民幣匯率，不過消息人士亦指適度貶值將有助於出口。另外，人行本周要求國有銀行停止從自營帳戶購買美元，為客戶購買美元時要加強檢查，銀行亦於在岸市場拋售美元買入人民幣，以減緩在岸人民幣貶速。

另外，摩通發表報告，指關稅風險及出口受打擊往往加速國內通縮壓力。該行對內地今年通脹預測由原來的0.2%，下調至跌0.3%，即內地今年有陷通縮的風險。