moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指跌逾860點後倒升 北水淨買入破紀錄

標籤：經濟

【明報專訊】美國對華進口商品實施104%「對等關稅」，惟據報中國最高領導人開會討論提振經濟及穩定資本市場措施，加上內地發表有關中美經貿關係白皮書，以及人行據報不會允許人民幣大幅貶值等消息，促使A股止跌回升，而恒指在跌逾860點後亦拗腰轉升，收市升136點 ，內地及港股齊齊跑贏鄰近泰國以外的亞太區主要股市（見表）。「國家隊」續撐市，北水淨買入高達356億元（見圖），創紀錄新高。

內地再出招反制 夜期曾跌逾700點

不過，內地傍晚再宣布反制措施，對美國進口商品加徵關稅率由34%提高至84%，港股夜期急挫，即月份夜期曾跌逾700點，低見19,480點，低水784點。

恒指昨低開632點，最多曾跌867點，低見19,260點，為1月15日後低位，其後跌幅收窄，午後更由跌轉升313點，高見20,441點，收市升136點，報20,264點，全日高低波幅達1181點。國指升1.4%，報7535點；科指升2.6%，報4689點。

大市成交連續兩日超過4000億元。北水全日淨流入近356億元，增加50.6%，為港股通開通以來最多。資金繼續大手買入權重股，阿里巴巴（9988）及騰訊（0700） 分別錄37.4億元及28.4億元淨入，盈富基金 （2800）亦吸資18.3億元。

重磅科網股做好，小米（1810）急升7.7%；美團（3690）升4.1%；阿里升1%；騰訊升0.2%。美國長債息持續攀升，拖累友邦（1299）逆市插6%，為表現最差藍籌；匯控（0005）跌1.4%。紐約期油價再創4年低位，三桶油捱沽。中石油（0857）跌近半成；中海油（0883）及中石化（0386）跌逾1%。晶片股做好，被摩根士丹利調升評級的中芯（0981）升一成，為表現最好藍籌；華虹（1347）升8.1%。

野村報告指出，關稅戰陰霾下，金融市場尤其是股市首當其衝，料「國家隊」在人民銀行支持下，將在未來幾周大舉入市；人行也可能更快實施降準降息；同時，內地亦很可能承諾加快並增加財政支出，以提振需求，尤其是消費需求。

信誠證券聯席董事張智威表示，內地發表中美經貿關係白皮書，加上國務院總理李强日前與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，討論貿易和中歐關係，以及北水積極托市、公司回購等，均令港股昨日由跌轉升，不過要留意，昨日恒指曾低見19,260點，較「黑色星期一」低位19,706點還要低，故港股或未見底，後市視乎「國家隊」入市力度，以及美國總統特朗普如何再出招應對中美貿易戰等。