moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中移動12億向TPG購香港寬頻股權 持股15.46%成兩大股東之一 每股作價5.23元

【明報專訊】香港寬頻（1310）爭奪戰再有新進展，中移動（0941）昨與TPG Wireman, L.P.（下稱TPG）簽訂購股協議，擬以約11.96億元收購香港寬頻約2.29億股，完成後將持擴大後股本約15.46%，與單一最大股東MBK Partners旗下Twin Holding看齊。

明報記者 黃志偉

是次交易由中金公司擔任財務顧問，並分兩部分進行。中移動將以約7.58億元購入TPG持有的約1.45億股現有股份，佔已發行股本約10.39%；另以約4.38億元收購TPG持有貸款票據轉換而成的8366.11萬股新股，總收購股份相當於擴大後股本的15.46%。整體每股作價為5.23元，與去年12月2日公告的收購作價相同，不過該價格將根據完成前實際派發的任何股息或資本回報作出下調。

派發股息等 收購價或下調

根據公告，早於去年12月2日，中移動與TPG已訂立不可撤回承諾，賣方同意接納股份要約及貸款票據要約，而交易完成後將解除其不可撤回承諾。另一提供不可撤回承諾的股東為加拿大退休金計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board），其於公告日（9日）持有已發行股份約1.82億股，若是次交易完成後，該股東將持擴大後股本的12.33%。至於單一最大股東，MBK Partners持股比例將由16.39%攤薄至15.46%，持股量與中移動「平起平坐」。

HGC併購方案未獲中投批准

與此同時，彭博引述消息指出，競購香港寬頻的另一潛在買家I Squared Capital（下稱「I Squared」），希望將其持有的環球全域電訊（HGC）與香港寬頻合併，但至今仍未獲得HGC少數股東中的中國投資公司批准，故無法正式收購香港寬頻。該報道稱，I Squared正努力為其潛在報價尋找更多的股權共同投資者，並評估潛在收購案的反壟斷風險。

香港寬頻上周四（3日）披露，I Squared已完成對香港寬頻的盡職審查，並正在落實可能提出的先決條件要約的條款以供董事會考慮，其中將包括有關要約的資金來源說明。同時，任何將提出的最終要約須待HGC及公司內部批准後方告成立。