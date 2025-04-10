金融學院：75%金融機構應用生成式AI

市場「缺人才」 需着力培訓

研究報告發現，有83%受訪大型金融企業已經推出至少一個GenA.I.的用例或正準備應用，高於小型企業63%的應用比例。金融服務業的GenA.I.應用集中在機構內部而非直接面對客戶。75%受訪機構視GenA.I.為提升生產力和營運效率的工具，53%的機構則認為其有助推動創新和增強決策能力。馮殷諾稱，大型機構應用GenA.I.走得較前，願意投放更多資源開發。中小型機構的應用將於未來數年都有提升，目前正發掘合適的應用場景和用例，並不代表他們不願意使用。

市場擔心GenA.I.將取代或減少人力需求，馮殷諾認為，金融機構在應用GenA.I.時，其中需要重視的是模型的準確性及數據私隱與安全。而報告中的受訪金融機構亦指出「人在環中」（Human in the loop）是一個必要的方式以確保妥善的風險管理與控制。他表示，在應用GenA.I.的同時，人才亦是當中發展的關鍵。GenA.I.只是一項工具以協助員工提高價值，以及更適切地幫助客戶，將來會否取代人力資源則言之尚早。