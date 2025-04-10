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特朗普擬對藥物徵稅 歐藥廠股價急挫

【明報專訊】美國「對等關稅」生效衝擊全球貿易之際，美國總統特朗普周二晚又宣布，即將對藥物徵收一項重大關稅，恐威脅製藥行業在全球相互交織的供應鏈。歐洲製藥工業協會聯合會（EFPIA）呼籲歐盟盡快改革，否則面臨資金「流向美國風險」。

歐洲藥廠阿斯利康（英：AZN）、葛蘭素史克（英：GSK）、羅氏（Roche）（瑞士：ROG）及賽諾菲（Sanofi）（法：SAN）等，昨在歐洲股價跌幅介乎6%至7%。美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）（美：GI​​LD）、輝瑞（Pfizer）（美：PFE）、默克（Merck）（美：MRK）及禮來（Eli Lilly）（美：LLY）等，早段股價跌逾2%。

打擊全球藥物供應鏈

特朗普預期，當製藥廠聽到將被徵關稅，將「離開中國及其他地方」，把廠房遷往全球最大市場美國，因為它們大部分產品在美國銷售。不過他未透露藥物關稅將在何時推出，以及稅率等細節。特朗普的藥物關稅威脅，被視為對全球藥物供應鏈又一打擊，可能牽動瑞士、印度等主要製藥出口來源。

雖然美國是全球處方藥及仿製藥（即專利到期藥品）最大市場，但該國大部分藥品都從海外進口。根據美國食品及藥物管理局（FDA）數據，美國藥物製造業近年急劇萎縮，大部分活性藥物成分的生產，已轉移到中國及印度。

此外，美國和歐洲的藥物供應鏈互相依賴。歐盟統計局數據顯示，2023年歐盟對美國的醫藥產品出口總額達970億美元。巴克萊報告指出，歐洲佔美國生物製藥貿易逆差的80%。

美去年藥物進口2130億美元

去年美藥物進口額2130億美元，是10年前2.5倍。理論上提高關稅可能推動業界回流美國。但BMO資本市場分析師Evan Seigerman稱，鑑於醫藥供應鏈複雜，料關稅對業界將廠房遷回美國作用不大。市場人士稱目前關稅是特朗普動用緊急權力實施，在最壞情况下緊急權力將延續至本屆政府任期完結，但也可能因美國國會通過法案而提前結束。

（綜合報道）

[國際金融]