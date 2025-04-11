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中國今年GDP預測 高盛降至增長4％

標籤：經濟

【明報專訊】中美關稅貿易戰開打，再有大行下調中國經濟增長預測。高盛指出，中美之間關稅戰急劇升級，預計關稅將對中國經濟和勞動力市場產生負面影響，故將中國經濟增長的預測由原先的2025年及2026年分別增長4.5%及4%，下調至最新的分別增長4%及3.5%，均較中國官方早前定出的GDP增長5%目標為低。

稱政策支持未必可抵消關稅影響

高盛預計，中國政府將進一步加大對經濟的政策支持力度，預計政策利率將下調60個基點（100個基點等於1厘），高於此前預期的40個基點。同時亦上調今年財政赤字佔GDP比率的預測至14.5%，此比率2024年為10.4%。

不過，儘管高盛認為中國政府將加大對經濟的政策支持力度，但該行經濟學家表示，即使是重大舉措也不太可能完全抵消關稅的影響，並估計中國可能有1000萬至2000萬工人從事與對美出口相關的工作，美國和全球貿易放緩將為中國勞動力市場帶來巨大的壓力。

撤回美衰退概率65%預測

高盛估計，自美國總統特朗普第一任期以來，美國有效關稅總體從11%上升到125%，可能會使中國實際GDP水平降低2.6個百分點，其中2025年將受到2.2個百分點的衝擊。

另外，在特朗普決定對之前宣布的大部分關稅暫停90天之後，高盛即撤回對美國經濟衰退概率上調至65%的預測。

高盛以Jan Hatzius為首的團隊指出，在特朗普公布關稅暫停後，「美國經濟衰退」不再是基線假設情境，並恢復了先前的非衰退基線假設情境，即美國GDP增長為0.5%、衰退概率為45%。