國泰迎貿戰 設小組擬訂應對方案

林紹波在信中指出，近期有關貿易關稅的新發展為全球各行各業帶來不確定，航空業作為一個全球產業，難免會被波及，包括貨運業務中斷、旅客行為改變、成本上升，以及供應鏈壓力等。

他表示，雖然外部環境波動難以掌控，但國泰已成立由他親自領導的跨部門工作小組，以評估多種情境並擬訂應對方案。林強調：「國泰歷來在經濟環境波動中都成功渡過難關，我們這次也將再次做到。這幾年一起建立的堅實基礎，令我們比以往更具韌性與適應力。」林紹波續稱，國泰邁向更高目標的抱負從未改變，亦對團隊的實力始終堅信不疑。

分析：關稅或限制貨運增長

上月，匯豐發表報告指出，國泰貨運業務佔去年總收入26%，香港機場近半數貨運量與電子商貿相關，認為針對中國電子商務包裹的更嚴格規則，以及美國對華進口商品的額外關稅，可能會限制國泰貨運量今年剩餘時間的增長。同時，香港機場第三跑道啟用後或吸引其他航空公司增加航班時段，對國泰構成競爭壓力。

國泰股價昨最高見9.09元，升4.2%，收報8.92元，升2.3%，成交1.09億元。