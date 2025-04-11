香港寬頻：國資委批准中移動收購要約

中移動日前公布與TPG Wireman, L.P.簽訂購股協議，擬以約11.96億元收購香港寬頻約2.29億股，完成後將持擴大後股本約15.46%，與單一最大股東MBK Partners旗下Twin Holding「平起平坐」；加上昨公告披露，其收購要約已獲國資委批准，意味已取得先決條件之一的監管批准，收購香港寬頻交易再邁進一步。

強調未與任何一方達成協議

至於競購香港寬頻另一潛在買家I Squared，據報由於至今仍未獲得環球全域電訊（HGC）少數股東中的中國投資公司批准，故無法正式收購香港寬頻。香港寬頻在新聞稿提及，截至發稿日（10日），公司董事會仍在評估其各選項，且董事會與中移動和I Squared之間分別就相關要約的討論和談判仍在進行中。公司強調，董事會尚未形成任何確定的意見，亦未與任何一方達成任何正式或具有法律約束力的協議。