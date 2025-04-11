道指「大奇蹟日」後早段跌千點 周三漲8% 特朗普：金融史最重要一天

史上重大的股市升幅，往往是重大危機期間的反彈，例如標普500指數此前兩次更大單日升幅，都在2008年10月金融海嘯期間發生。在周三「大奇蹟日」前，標指徘徊熊市邊緣。在特朗普宣布暫緩關稅後，投資者紛紛回補在連日跌市累積的空倉。根據彭博社的數據，美國交易所周三的股票交易量達300億股，是接近17年最高水平。與此同時，高盛主要經紀部門的數據顯示，標普500指數期貨的最高流動性處於歷史低位，加劇了市場波動。

日股升2894點 史上第二佳

部分受關稅困擾的美股周三強勢反彈，例如特斯拉（Tesla）（美：TSLA）升超過兩成，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升超過18%，蘋果（美：AAPL）升逾15%，而Nike（美：NKE）亦升超過一成。不過上述股票昨早段跌幅在3%以上。

亞洲股市承接美股周三的升勢，日經指數周四收報34,609點，升2894點，單日點數升幅史上第二，升幅達9.13%。泛歐Stoxx 600指數昨午夜前升逾4%，金融、科技及工業板塊升幅在5%以上。該指數周三收報在去年1月以來低位。被視為全球貿易晴雨表的航運巨頭馬士基（丹麥：MAERSK-B），昨股價升逾8%。

花旗：須保持審慎 勿逢低買

花旗集團全球財富主管Andy Sieg建議客戶，「最大衝擊」或已過去，但仍要在極端波動市况中保持審慎，不要逢低買入，在瞬息萬變時代要保持紀律，現在並非增持風險資產的時機。摩根大通指出，鑑於「對等關稅」於上周三（2日）宣布以來的深度拋售，技術因素和空倉回補加劇了升勢。不過由於中美貿易戰升級，以及特朗普可能對製藥及半導體等行業加徵關稅，投資者能見度仍很低。

市場人士指出，特朗普並未完全撤回關稅措施，幾乎所有輸往美國的商品仍將被徵收10%的基礎關稅，向中國貨品徵收的關稅更不斷提高，而來自墨西哥和加拿大的部分商品仍被徵收25%關稅，對通脹和經濟仍會構成影響。德銀的分析指出，就算關稅永久暫緩，政策持續的不可預測，已為美國帶來損害。過去幾周的操作，將會對即將參與貿易談判的美國貿易伙伴留下陰影，未來各國將試圖爭取對美國有更大的戰略獨立性。

市場分析稱，在貿易戰中，投資者可能擔心美國會失去特殊地位，摩根大通行政總裁戴蒙此前也表達過類似的觀點。與特朗普貿易談判的外國政府可能會威脅出售美國國債，損害美國透過發債彌補巨額預算赤字的能力。美國債市昨晚持續波動，美國10年期國債孳息率曾回升至4.35厘以上（詳見A1版）。國際油價昨晚跌4%，紐約期油跌穿每桶60美元，布蘭特期油跌穿每桶63美元。

（綜合報道）

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