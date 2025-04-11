moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美CPI按月跌0.1% 近5年來首回落

【明報專訊】在關稅影響反映在通脹數據前，美國3月消費者物價指數（CPI）出乎意料降溫。隨着能源及二手車等價格回落，美國3月CPI按月跌0.1%，是接近5年來首次回落。按年計算，3月CPI升2.4%，是去年9月以來最低，並較預期低0.2個百分點。剔除波動較大的食品及能源價格，3月核心CPI按月升0.1%，是9個月來最低；按年計算，3月核心CPI升2.8%，是4年來最低。

數據公布後 市場料今年減息4次

路透社指出，雖然數據顯示通脹有所緩解，但這僅反映首波關稅的部分影響，包括對中國商品徵收的20%關稅，以及對鋼鋁徵收的25%關稅。隨着美國加徵更多關稅，通脹風險傾向上行。前景的不確定，令美聯儲官員處於觀望，希望待關稅影響明朗化才調整貨幣政策。美聯儲3月會議紀錄顯示，官員強調關稅可能帶來「更持久」的通脹壓力。

自3月會議後，特朗普推出更廣泛的關稅政策，超出多數經濟學家和美聯儲官員的預期。高盛指出，這會議紀錄的重點，在於官員認為一系列政府政策對經濟前景的影響，有很大不確定，意味貨幣政策調整須「採取審慎態度」。官員認為當前的利率設定有助於應對潛在風險，可等待通脹和經濟前景明朗化才採取行動。不過由於不確定增加，官員關注到消費者支出、企業招募及投資可能受到影響，令經濟活動轉弱。

多名官員指出，倘通脹持續，而經濟增長及就業前景轉弱，美聯儲可能「面臨艱難的決擇」。明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克（Beth Hammack）昨表示，利率正處於「適度限制」狀態，她更願意待經濟走勢更明朗才調整政策，也不願朝錯誤方向前進。

在特朗普暫緩「對等關稅」90天後，交易員即時下調減息預期，押注美聯儲將在6月起恢復減息，而今年餘下時間只會減息3次；此前預期減息次數可達4至5次。不過由於周四公布的通脹數據出乎意料降溫，交易員最新押注今年餘下時間減息4次。

（綜合報道）

[國際金融]