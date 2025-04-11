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楊智佳：康師傅逆周期防守力強 值吸納

【明報專訊】恒生指數昨日上升417點，收報20,681點，主板成交3955億元。美國展開的關稅戰，每一天都有翻天覆地的事態發展，不過，世界大事總會向明朗化及合理化的方向走。

本港時間周四凌晨，美國總統特朗普宣布將逾70國家的10%以外關稅暫緩90日，而對中國關稅率則提高至125%，特朗普的意圖愈趨明顯，盟國的關稅變得有商量餘地，措施主要針對中國。以10%關稅而言，與特朗普4月2日宣布「對等關稅」前的市場預期相若，於是，美股、日股紛紛收復至4月2日的宣布關稅前水平。不過，股市動盪的過程令投資者非常掙扎，假如於關稅戰爆發期間沽貨離場，便招致很大損失。

事情明朗化，未來局勢逐漸獲得市場所掌握，主要集中於中美方面之角力，美股的短期底部料已見。不過，俄羅斯會否加入搞局亦未可料，至於特朗普眼見股市回穩，會否再發難爭取更多稅收籌碼亦是難以預計，於是動盪始終會出現，而對於美股而言，調整便形成下一次增持股票的機會，以納斯達克100指數計，支持位處於18,200點的周二高位位置。

美股調整 形成增持機會

關稅暫緩90日，代表不明朗因素拖延90日，未來3個月內的美股，仍會持續震盪，後市宜吼壞消息低撈、於好消息時減持，務求將持倉的成本價拉低。

美股標普500指數於消息當晚急彈9%，翌日日經平均指數上升8%，至於港股恒指上升2%，有點未如人意，原因在於港股處於關稅戰的風眼，美國對中國的產品關稅率提升至125%的話，與鄰國的10%一比，中國產品對於美國而言的競爭力大為削弱，即使能夠透過磋商將稅率削減，似乎意義亦不大。

關稅戰的後遺，或令中國整體長遠競爭力受到影響。A股上市的蘋果（美：AAPL）供應鏈龍頭股份之一的立訊精密（深：002475），未來新增產能便投放於中國之外，估計其他於中國設廠的外資，亦將少有額外投資於中國，歐盟國家亦坐享中國議價能力削弱的局面，令中國於關稅戰之中孤身作戰，不利港股表現。假如未來局勢變化不大，預計港股會保持一段時間內跑輸外圍股市。

康師傅強勢 中線首目標價15元

昨日提及把握受累關稅戰的股份反彈機會，再換馬至穩健的高息股，策略仍管用。於關稅戰風浪之中，要翻查平均線呈多頭排列的少數股份之中，除了日前提及的衛龍美味（9985）及萬洲國際（0288）之外，還有三生製藥（1530）、浪潮數字（0596）、靈寶黃金（3330）、上海復旦（1385）、哈爾濱電氣（1133）、康方生物（9926）、深圳國際（0152）、重農行（3618）、康師傅（0322）等等，中線選股亦可從這些強勢股之中挑選，惟生科股如康方生物，則要小心美國會否對中國藥品實施不利政策。

強勢股中，康師傅股價創下兩年高位，以其大眾飲食產品的業務模式，無論受經濟不景、關稅等不利影響均較輕微，逆周期的盈利防守能力甚強，加上企業執行能力不錯，預料未來業績相當穩健，以現價計，股息率有4.5厘，值得吸納，以11.7元作止蝕防守，中線首個目標價15元。

[楊智佳 還看今朝]