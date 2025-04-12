港匯見7.754企4年高 逼強方保證 美元急挫刺激亞幣普遍彈 港股升232點

市場憂慮貿易戰升級，避險情緒升溫，金價升破每盎司3200美元創新高，美匯指數3年來再跌穿100關口，低見99.01，多個亞洲貨幣單日上升逾1%。港匯則連升第三日，昨日下午最高曾見7.754，與聯繫匯率波幅上限僅差40點子（1元等於1萬點子），再次接近周三創下7.753的4年以來高位（見圖2）。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，投資者在季結後增加買美元沽港元的倉位，不過假後內地北水持續流入港股，令港元未如預期寬鬆，加上美元下跌較急令相關倉位賺息蝕匯，因而觸發港元沽盤平倉，推動港元近期較快上升。

內地再加美關稅 美股亞洲時段升幅收窄

李若凡指出，特朗普關稅政策製造不確定，降低投資者持有美元資產的意欲，資金在亞洲泊入較穩定的港元和新加坡元。不過現時美元短期拆息仍高於港元，套息交易仍有利買美元沽港元，投資者現時未有動機積極買入港元，因此認為港元觸發強方兌換保證的機會不大。

港股北水昨天南下淨流入116.94億元，終止單日流出，北水本月累計流入1426.24億元，按月減少11%，連續第22個月流入。港股昨收市前，內地宣布對美國的進口商品加徵關稅稅率由84%提高至125%，美股三大期指亞洲時段升幅由1%至2%急收窄，道指期貨更一度下跌。美股三大指數，昨早段微升不足0.1%至0.4%。

日圓兌美元匯價曾升2%至142.7日圓，創近7個月新高，拖累日經平均指數跌2.96% ，日本出口商股價和汽車股下跌，憂海外利潤以日圓計算時價值下跌，迅銷（6288）日本股價跌2%，本港收市則升1.25%。

分析：沽空比率降至15% 淡倉收斂

港股連升4日，恒指升1.13%或232點至20,914點收市，國指及科指分別升1.74%及1.8%，大市成交比周四減30%，至2764億元。全周計，港股三大指數連跌5周，恒指累挫8.4%，跌幅是2018年2月9日以來最大，國指累跌7.35%，科指累跌7.77%。內地A股靠穩，上證綜指及深證成指分別升0.45%及0.82%。路透社引述消息指出，內地證券交易所要求券商為對冲基金和大型投資者設定每日淨沽股票設限，上限為5000萬元人民幣。

第一上海首席策略師葉尚志表示，沽空比率降至約15%，料淡倉收斂，恒指周三低位19,260點屬初步見底，後市仍視乎內地推出刺激經濟政策。

明報記者