moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地新能源車銷量激增 比亞迪吉利股價彈

【明報專訊】內地車市銷情回暖，中國汽車工業協會（下簡稱中汽協）發布，3月汽車銷量按年升8.2%至291.5萬輛，其中新能源車銷量增40.1%至123.7萬輛，佔新車總銷量逾四成。加上中美關稅戰下，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）向內地停售美國產進口車款，競爭減少進一步利好內地車股表現，當中比亞迪股份（1211）急升7.15％或24.6元，收報368.8元，吉利汽車（0175）急彈6.4%或0.96元，收報15.88元（見表），兩者分別高踞藍籌升幅榜首兩位。

3月汽車出口按年升1%

展望第二季，中汽協稱，現時外部環境複雜多變，以致企業經營壓力加大。中汽協指出，3月汽車產量按年升11.9%至300.6萬輛，按月升42.9%，首季按年升14.5%至756.1萬輛。銷量按年升8.2%至291.5萬輛，按月升37%，首季按年升11.2%至747萬輛。不過，產銷增速均較首兩個月分別收窄1.7及1.9個百分點。

出口方面，3月汽車出口按年升1%至50.7萬輛，按月升14.9%，首季按年升7.3%至142萬輛。當中，傳統燃油汽車出口按年下降7.5%至34.9萬，按月升12.7%，首季按年跌3.7%至97.8萬輛；反而新能源汽車表現較好，出口按年升26.8%至15.8萬輛，按月亦升20.1%。從汽車品牌出口量來看，3月奇瑞出口量按年升2.8%至8.6萬輛，首季增0.1%至25.4萬輛；而比亞迪出口增速最為顯著，出口按年升88.4%至7.3萬輛，首季更增1.2倍至21.4萬輛。

Tesla美生產兩車型暫停內地訂購

吉利汽車周四晚發盈喜，預料會計政策變更後首季純利最多升2.7倍至58億元人民幣，昨日開市升4%，收市時升幅擴大至6.4%。

另一方面，隨着中美貿易風險升溫，特斯拉中國公司網頁顯示，主要在美國生產的Model S和Model X沒有「立即訂購」選項，僅得「查看現車」選項；而主要在上海工廠生產的Model 3和Model Y車型則繼續顯示「立即訂購」選項。