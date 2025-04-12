商湯料旗下算力按年高雙位數升

去年底商湯重組並建立「1+X」架構，其中「1」即指生成式AI相關業務，包括提供算力等AI基建能力的大裝置事業群等，冀打造高效、低成本、規模化的AI基建。楊帆指出，近兩年市面上單一運算任務所需成本快速下降，但數據中心就仍屬稀缺，與此同時需求特別是推理需求的總量正快速上升，公司預期未來兩三年相關需求都將快速增長，故仍在算力建設上投入資源。他坦言過去幾年「前期投入非常巨大」，但相信長遠能獲得合理回報。行業應用場景方面，他認為近年崛起的具身智能機械人、人工智能生成內容（AIGC）均對算力有較高程度需求。

使用國產晶片比重逐年上升

不過，大國AI競爭下晶片出口受限，過往商湯管理層亦曾坦言，內地AI業界的研發及運算進程均因此面臨挑戰。楊帆表示，目前商湯AI基建使用的晶片，就品牌而言，仍以Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的居多。不過，有見內地國產晶片技術近年進步速度較快，性價比也有提升，他指出，公司也正與華為昇騰、寒武紀等國產晶片商業化合作，而過去3年間商湯使用國產晶片的比重也逐年上升，目前則已實現國產晶片集群的規模化商用。具體而言，楊帆表示，公司正運用技術手段，根據不同國產晶片性能，針對客戶需求優化運算任務分配情况，並令大規模國產晶片集群的算力有效利用率達80%，高於市面上的一般程度即約60%。