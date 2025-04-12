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3內企同日申港上市 明基醫院速過關

【明報專訊】本周四（10日）共有3家內地企業遞表申請上市，包括於南京及蘇州經營民營綜合醫院的明基醫院、從事紙製包裝業務及跨境電商業務的吉宏科技（深：002803），以及生活家居用品製造商香江電器。當中明基醫院及吉宏科技，均曾於去年兩度向港交所（0388）入表申上市，明基醫院昨迅速通過上市聆訊。另寧德時代（深：300750）向彭博報道證實已獲港交所批准上市，截至昨晚截稿仍未見上載通過上市聆訊文件。

明基醫院去年純利按年跌35%至1.09億元（人民幣，下同）。吉宏科技去年純利按年跌47%至1.84億元，據彭博數據顯示，吉宏科技A股現時市值約為50億元。香江電器去年純利按年升近16%至1.4億元，香江電器曾於2022年向中證監提交A股上市申請，並於翌年3月獲轉交予深交所，最後於去年4月自願撤回A股上市申請。

據彭博報道，寧德時代發言人向其證實公司於本周四，取得港交所上市批准，確認先前路透社旗下IFR報道。報道又指寧德或最快下月上市集資至少50億美元（約390億港元）。惟截至昨晚9時，港交所網站仍未見寧德上載通過上市聆訊初步上市文件。

將於下周一（14日）掛牌的內地鋰離子電池製造商正力新能（3677），昨暗盤表現近持平，富途暗盤升0.73%至8.33港元，不計手續費，一手300股帳賺18港元。輝立暗盤則微升0.12%至8.28港元，帳面賺3港元。耀才暗盤則微跌0.85%至8.2港元，一手帳面蝕21港元。

明報記者