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京東擬2000億採購 助外貿企業轉內銷

【明報專訊】中美貿易戰升級，內地企業出口業務面對挑戰，繼傳統超商如華潤萬家等出招協助外貿企業，電商巨頭京東（9618）及阿里巴巴（9988）旗下盒馬昨天分別推出新計劃以協助外貿企業把產品轉為內銷。當中京東計劃在一年內大規模採購不低於2000億元人民幣的出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓內地市場。

培訓外貿商家 加大補貼支持

京東稱，很多外貿企業在出口轉內銷過程中，存在不熟悉內地市場、缺乏運營經驗等挑戰，故將在商務部等政府部門指導下扶持外貿企業規劃佈局，包括在各地開展不同形式招商，將安排採銷隊伍駐點辦公，直接採購外貿企業的產品，開設外貿優品專區，通過流量傾斜、全渠道營銷支持，防止低價內捲，而獲京東入駐的外貿商家將得到培訓、加大補貼及資源支持。

盒馬開放入駐通道 縮短審核

至於盒馬亦推針對中國外貿企業開放入駐通道，包括提供24小時專人加急處理，簡化認證流程，縮短審核認證周期，之後盒馬將上線「外貿專區」，歡迎家居用品、戶外運動、寵物、美妝、母嬰等外貿企業入駐，而有意創新研發的外貿企業，盒馬計劃協同開發更貼合用戶的新產品。

永輝超市、華潤萬家早前向出口受阻的中國製造企業開通「綠色通道」，加快外貿產品轉內銷，聯華超市（0980）推出專項入駐優惠，營銷資源傾斜等措施支持。