moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

巴斯：貿戰美佔上風 料人幣大幅貶值

【明報專訊】在2019年前曾經買入期權，押注港元脫鈎的對冲基金經理Hayman Capital Management創始人巴斯（Kyle Bass）接受彭博電視訪問時聲稱，在中美貿易戰中，美國佔據上風，並預計人民幣會大幅貶值，在重塑全球貿易的過程中，他料美國可能要經歷一次「短暫衰退」。

美料經歷「短暫衰退」

他說，美國在重新審視其全球貿易關係並試圖控制聯邦預算赤字的過程中，可能需要經歷一次「短暫的衰退」，並形容這屬輕微衰退，料維時約6個月。他直指出，他們必須做出一些艱難的抉擇。他更指出，美國總統特朗普提高關稅的舉措，可能會導致部分被捲入關稅戰的商品，出現輕微的通脹上升，但是他預料，此舉有助重建美國的經濟基礎。他形容，「這是一次必要的重置，以便我們未來能夠重新成長，並實現利潤更高的成長」。至於近期美股大跌，他認為市場反應過度，實際上不會出現很大的通脹或滯脹。

稱美從華進口商品數量龐大

在今次貿易戰及關稅戰中，他稱，因為美國從中國進口的商品數量龐大，因此特朗普是次在與中國不斷升級的貿易戰中佔據上風。他又長期以來一直對中國市場和經濟，持看淡的立場。他說，正因為在兩國之間流動的商品和服務數額並不完全對等，因此，如果他們在關稅問題上針鋒相對，中國會處於劣勢，更預期人民幣將會大幅貶值。但是他在訪問中，未有具體說明，會預期人民幣會有多大的貶值幅度。