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美消費信心急跌 見50.8遜預期

【明報專訊】在關稅威脅下，美國消費者信心暴跌。美國4月密歇根大學消費者信心指數初值跌至50.8，較3月的57急劇下滑，並低於預期的54.5。消費者的通脹預期繼續急劇上升，4月密歇根大學消費者1年通脹預期初值升至6.7%，是1981年11月以來最高，3月的預期為5%；5年通脹預期初值升至4.4%，是1991年6月以來最高。美股三大指數在周四急跌後，昨早段偏軟。

1年通脹預期6.7% 創44年高

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長穆薩勒姆（Alberto Musalem）周五表示，正密切關注短期通脹預期上升，會否滲透至長期通脹預期，這種情形可能顯著提升遏抑通脹的難度，並削弱美聯儲應對就業市場疲軟的靈活性。他關注到關稅等新政策的影響及實施時機存在高度不確定，而就業市場轉弱的同時，通脹可能會再次上升，強調美聯儲須保持警覺。

聯儲官員：投資者正遠離美資產

明年有票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）昨指出，最近的市場趨勢表明，隨着特朗普的貿易戰升級，投資者正在遠離美國資產。他說，近期美國國債孳息率上升，美元兌主要貨幣匯率下跌，這種趨勢與通常的形勢相反。卡什卡利指出，在通常情况下，當關稅大幅上調，「我預計美元會升值」，現在卻是美元下跌，為投資者偏好轉變的說法增添可信性。

他說，世界各地投資者視美國為最佳投資地點，「要是這樣，我們會出現貿易逆差，現在的趨勢卻反映美國各類資產的收益率下降」，要是貿易逆差將來減少，「投資者可能會說美國不再是全球最具吸引力的投資地點，屆時可以預期債券孳息率上升」。

（綜合報道）

[國際金融]