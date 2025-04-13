美10年債息見14年最大單周升幅 市場憂危及金融市場 聯儲局官員：未見流動性問題

明報記者 歐陽偉昉

美債孳息率上周四再度飈升，顯示債市續被拋售，彭博社指自1970年代以來，僅有5次美股和美債同步大幅變動。市場認為與對冲基金高槓桿「基差交易」（basis trades）虧損斬倉有關，彭博社估計近期基差交易額達1萬億美元，惟美股美債陷入混亂，投資者需沽債平倉去槓桿，觸發債價持續下跌。

業界：流動性不佳 小額沽盤也推高債息

《金融時報》指出，美國關稅政策反覆，動搖投資者對其政策制定和經濟的信心，觸發市場拋售美國資產，報道引述銀行業人士認為，美債波動顯示現時非正常拋售，而是對美債市場徹底失信心。EPFR數據顯示，截至上周三的一周，國債基金錄188億美元淨流入，投資美債的海外基金卻淨流出65億美元，為2020年以來最多。有美債管理公司交易主管稱，周五美債市場流動性不佳，市場深度僅有正常水平八成，即使有小額沽盤也會令債息明顯推高。

美國國債市場規模達29萬億美元，向來被市場視為無風險資產，在股市、債市、按揭等貸款作為定價基準，同時作為數萬億美元貸款的抵押品。瑞銀集團首席策略師Bhanu Baweja指出，無風險利率出現波動，將顛覆所有市場。天利投資環球利率策略師Ed Al-Hussainy稱，貨幣與債價同時被拋售，是新興市場典型特徵，現時不擔心經濟衰退，而是擔心發生金融危機。

聯儲行長：市場未見功能失調

波士頓聯儲銀行行長Susan Collins接受訪問時稱，市場目前仍正常運作，整體上沒有流動性問題，一旦出現市場運作或流動性問題，聯儲局有工具應對，過去亦曾在市場混亂時快速部署。

明尼亞波利斯聯儲銀行行長Neel Kashkari稱，雖然市場存在壓力，但未見市場功能失調。官員言論為美債債價帶來支持，收窄周五債息升幅。