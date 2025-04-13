moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美元避險失靈 美匯指數全周跌2.8%

【明報專訊】美元曾是市場出現動盪時，資金轉往避險的工具，但上周美債孳息率升，美股美債齊挫之下，美元也未能吸引資金流入，美匯指數上周五曾自2023年7月以來首次跌穿100，收市跌0.78%報100.102，全周跌2.84%，為一個月以來最大單周跌幅。過去數十年美國經濟相對穩定，使美元發揮全球儲備貨幣角色，讓美國可以低成本借貸，不過《金融時報》引述市場人士警告，若市場動盪時美元未發揮避險作用，全球經濟將現結構轉變。

外資失信心 美元特殊地位或終結

同被視為避險貨幣瑞郎上周升5.34%，美元兌瑞郎周五收報0.8171，創2011年8月以來新高；日圓全周升2.3%，美元兌日圓周五收報143.72，創近4個月高。歐元上周升3.56%，兌美元收報1.1356，創逾兩年高。

特朗普月初公布開徵「對等關稅」，部分地區稅率達四成以上，遠超市場預期，引發股市和債市混亂。摩通資產管理首席投資總監Bob Michele稱，受特朗普激進貿易政策拖累，近日美股債匯齊跌，顯示外資對美國資產失去信心，現時有不少理由可以認為美元特殊地位或會終結。美國外交關係協會研究員Brad Setser稱，美國政策不確定性提高，或令美元在經濟中的運用出現變化。

此外，白宮經濟顧問米倫在特朗普上任前曾提出「海湖莊園協議」，指美元儲備貨幣地位令匯率被高估，削弱美國製造業競爭力，投資者因而擔心特朗普將採取行動壓低美元匯價。