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美債市新冠疫情陷危機 聯儲局兩招保流動性

【明報專訊】美債上周遭拋售，市場關注會否觸發債市流動性問題，有市場人士建議聯儲局出手協助。美國債市上一次出現危機在2020年3月，當時新冠疫情向歐美蔓延，據聯儲局資料，債券共同基金當月淨流出逾2500億美元，等同資產管理總值的5%，拋售壓力遠超金融海嘯。有部分交易商資產負債表容量達上限，無法承接更多沽盤，導致企業債市場流動性受限。

聯儲局當時建立大量流動性和信貸工具，包括史無前例的購買公司債機制，由聯儲局提供資金並獲財政部支持。聯儲局研究文章指出，其中兩項對企業債券次級市場流動性最重要工具，為一級交易商信貸機制（PDCF）和次級市場企業信貸機制（SMCCF）。

PDCF可向一級交易商提供隔夜和最長90天定期融資，使用多項投資級債券，包括公司債、市政債和商業票據作抵押品，有助交易商以流動性較低的庫存企業債融資。

交易商增企業債庫存 交易成本降

SMCCF由紐約聯儲銀行向一個特殊目的實體（SPV）提供資金，以公平市場價值購買符合條件、債券剩餘期限不超過5年的投資級公司債。

聯儲局當時指出，SMCCF為公司債提供流動性後盾，不僅減輕投資者擔憂，亦為交易商提供庫存轉手保障，增強為債券交易作為中介的意願。在當年3月中推出兩項措施後，聯儲局稱對企業債流動性產生迅速且顯著影響，交易商開始增加庫存，債券交易成本下降。

聯儲局及後將買債範圍擴大至BB-級以上高收益債，推動高收益債交易成本也開始下降。