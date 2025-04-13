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特朗普自詡重返「鍍金時代」 學者：經濟增長歸因關稅有點牽強

【明報專訊】美國總統特朗普以關稅為競選政綱，更數次透露他偏愛高關稅、低利率的環境，並形容美國第二十五任總統麥金利時期「非常富裕」，「我們現在打算做那樣的事」。不過，有歷史學家認為特朗普將該時期想得太美好，忽視其時美國人普遍貧窮情况，經濟結構不健康，更何况關稅未必是當時經濟增長主因。

特朗普曾表示，高關稅、低利率可以迅速償還今日國債，充實國庫，並刺激本土廠商發展，吸引外國廠商遷至美國，一如美國內戰後局面。他形容「關稅」是他最愛的詞語，代表「非常強勁的武器」，而政客卻未曾用過，「要不他們不誠實、愚蠢，或以其他形式受賄」。

造就洛克菲勒家族等崛起

美國內戰後的1865至1902年被形容為美國的「鍍金時代」，名稱來自美國作家馬克吐溫有份合著的同名著作，其間麥金利一度執政。鍍金時代的工廠產出大幅增長，鋼鐵、電力、石化等行業興起，被形容為第二次工業革命，並造就創辦標準石油的洛克菲勒家族，以及創辦JP摩根公司的摩根家族崛起，兩大家族均對政界影響甚巨，以至政界亦協助他們擴張業務。

不過，有不少歷史學家認為，當時充滿官商貪污、社會動盪及不平等，只是經濟於1870至1913年間飛躍，特朗普卻誇大關稅當時刺激經濟的作用，而當時經濟增長實際上亦有賴其他因素。

學者：當年人口急增推動經濟

史丹福大學美國歷史榮譽教授Richard White表示，該時期經濟增長不穩定，且其增長主要由數百萬名移民大軍加入美國勞動力所推動。1870年美國居民數量為3850萬餘人，於50年間急增至逾1.06億人。Richard White指出，當時是反壟斷、政治動盪、勞工地位上升的頂峰，原因是其時人們不認為美國經濟健康，除經濟增長外，國民壽命、健康等均見轉壞。他強調，除了非常富裕的人之外，當時沒有人想住在鍍金時代的經濟體。

達茅夫學院經濟學教授Douglas Irwin認為，特朗普以1890年代為例子來提倡現代關稅屬錯誤，雖然當時經濟增長蓬勃，「但歸因於關稅則有點牽強」。

[企業地球村]