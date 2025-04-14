moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中概股港成交旺 逼近主要上市界線 網易港交投佔全球53% 距「回流」相差兩百分點

標籤：經濟

【明報專訊】中美貿易戰愈演愈烈，繼美國財長貝森特（Scott Bessent）不排除勒令中概股由美股退市的選項後，再有報道稱美國總統特朗普考慮由即將上任的美國SEC主席處理中概股退市問題，再令市場關注在美上市中概股前景。本報統計發現，自1月底DeepSeek人工智能（AI）熱潮帶動以科網股為首的中概股，年初以來在港股交投大旺，相對美股，相關股份在港成交佔總成交比例大增，個別股份更逼近法規要求回港雙重主要上市的界線。

明報記者 江陵凱

根據港交所（0388）《上市規則》，若於香港第二上市的海外發行人最近一個會計年度，於港上市的股份成交額，佔全球總成交額55%或以上，港交所即視該股份永久轉移於本港市場，其上市地位將轉變為主要上市。

攜程港成交佔全球比例大升至44%

撇除已在港雙重上市的中概股，主要兩地上市中概股中，以網易（9999；美：NTES）首季港股成交額最活躍，佔全球總成交額52.5%（見表1）。網易港股今年首季成交額712.35億元，較去年第四季約660.76億元升近8%；與此同時，網易美國存託股票（ADS）成交額於今年首季644.49億元，較去年第四季減少近4%，令網易港股成交額與全球總成交額佔比，由去年第四季的49.7%，升至今年首季的52.5%。若網易港美股成交此消彼長勢頭持續，港交投比例再升約兩個百分點便觸及轉移回港主要上市的界線。

目前仍為第二上市的攜程（9961；美：TCOM）首季港股成交額，較去年第四季按季升近13%。另首季港股成交額與全球總成交額佔比為43.6%，較2023財年及去年財年的24.5%及35.1%大幅上升。

在一眾大型中概股中，除理想汽車（2015）、小鵬汽車（9868）及百濟神州（6160）甫回港上市即選擇主要上市外，至今只有百勝中國（9987）及阿里巴巴（9988）選擇由第二上市轉為在港雙重主要上市。

港交所指引列明，海外發行人其上市地位變更後，所有因原先第二上市地位，而適用的豁免不再適用，而公司須遵守所有適用於雙重主要上市，或主要上市海外發行人的《上市規則》規定，以確保完全遵守有關規定。

港交所網站顯示，第二上市發行人自動豁免的《上市規則》包括，若干持續披露規定，如控股股東質押的股份、股份回購及為聯屬公司提供財務資助及作出擔保等。指引亦提到，海外發行人將有一年的轉移寬限期，令公司完全符合《上市規則》規定，限期為港交所發出轉移通知起計算。

德勤料更多中概股回歸港上市

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，海外公司若於香港第二上市、於美國為主要上市，部分資料只需於主要上市地的交易所披露，於香港披露部分資訊則可。而若公司於香港轉換作主要上市，過去因豁免而不需遵守的規定，亦需重新遵守，變相需在本地公開披露更多資訊。歐振興提到，海外上市公司於香港由第二上市轉換至主要上市，其最實際的分別在於可加入到港股通內，令內地投資者買入公司股票，增加股份的流動性。他亦提到，除於港第二上市公司因於香港交投量增多，有可能觸發轉移至港主要上市界線外，若港股市場暢旺且流通性高，他相信或會有更多中概股回歸到香港上市。