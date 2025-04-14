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話你知：特朗普上屆勒令審計未過關中概股退市

標籤：經濟

【明報專訊】中概股退市再滿佈陰霾，早於「特朗普1.0」時代、當時出任第45屆美國總統的特朗普，曾於2020年年底簽署生效《外國公司問責法案》（HFCAA），法案允許將無法通過審計、於美上市的中概股勒令退市，用作阻截中國企業取得美國資金的手段。

審計底稿須中方監管機構提供

HFCAA規定，外國公司若連續3年，未能通過美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的審計，將禁止外企於美國任何交易所上市。

會計師行對潛在上市公司審計時，會記錄審計工作，並製作審計底稿。但根據中國法律規定，由於會涉及到國家機密、信息安全及國家主權，要求審計底稿等檔案應存放於境內。中美雙方糾纏多年後，最終於2022年8月簽署協議，美方須查看的審計工作底稿等文件，須透過中方監管機構協助調取並提供。

中美貿易戰再次爆發，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）早前被外媒問到會否考慮讓中概股退市時，他表示不排除任何可能，另上周美國《Fox Business》記者引述消息指出，美國總統特朗普正朝着或將中概股除牌方向推進。另外，過去被視為「反華議員」、有份推動將不接受審查中企退市的魯比奧（Marco Rubio），現則出任美國國務卿，均令中美貿易金融脫鈎及中概股退市陰霾再現。