內地首季社融增量15萬億 高預期

3月新貸3.6萬億 首季9.8萬億

3月份3.64萬億元新增人民幣貸款當中，住戶貸款增加9853億元，其中短期貸款增加4841億元，與按揭有關的中長期貸款增加5047億元。彭博研究表示，3月份住戶貸款增量雖扭轉了2月份的淨下跌局面，但增幅仍少於2020至2024年同期平均水平的1萬億元；月內信貸擴張主要由企業融資帶動。

3月企業債券淨融資減905億

彭博研究指出，經計算後企業通過銀行貸款、債券和其他融資方式淨融資3.1萬億元，明顯高於2月的0.9萬億元。3月企業貸款增加2.84萬億元，其中短期貸款增加1.44萬億元，中長期貸款亦增加1.58萬億元。而總結首季，新增人民幣貸款9.78萬億元，當中住戶貸款增加1.04萬億元，企業貸款增加8.66萬億元。

至於從3月社融增量所見，仍主要受到政府債券融資所推動，月內政府債券淨融資1.48萬億元，按年多增1.02萬億元，反而3月企業債券淨融資減少905億元，為今年首次錄得單月減少。

截至3月底，社融存量為422.96萬億元，按年增8.4%。至於3月底社融增量其他項目，包括對實體經濟發放人民幣貸款增3.83萬億元，按去年未修訂數據，相當於按年多增逾5350億元；至於未貼現的銀行承諾兌匯票增加3632億元。

另外，截至3月底，廣義貨幣（M2）按年增7%，狹義貨幣（M1）則按年升1.6%。