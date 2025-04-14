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德勤：銀行恐追債 內房清盤個案料增

標籤：經濟

【明報專訊】融創中國（1918）近期推進第二輪債務重組，為內房債務重組進入新階段掀開序幕。德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務全國主管合伙人何國樑稱，這反映此前內房擬透過發新債、將債務展期做法過於樂觀，最終境外債的回收率只有0.6%。他預期，若連向來取態保守的銀行，尤其中資銀行也陸續追債，不排除內房清盤個案增加。

境外債回收率0.6%

何國樑稱，從近期所見，內房爭取展期的時間已由5年，進一步拉長至12年，換股價竟不斷拉高，反映變相削債愈來愈多，料情况轉差時，加上有個案顯示債權人感到「蝕底」，延期通過重整方案，不排除內房再陷清盤數目會愈來愈多。該行中國重組、企業轉型與成本轉型服務合伙人朱靜汶補充，很多時內房沒有資源亦無現金可推進重組，以她所見，內房境外債務回收率只有0.6%；即使有境外資產可供支配，但假若這些資產位於香港，考慮當前本港市場氣氛欠佳下亦難立刻變現，較難推動重組計劃。

不過，何認為，隨着內房第二次重組，「這些企業會將債務作更多展期，削債幅度亦深，因此發生第三及第四次重組的概率較低」，同時由於內房的上市地位帶來幫助不大，未能滿足融資需求，「不排除會有內房老闆寧願變身『打工仔』，索性金蟬脫殼，舉例拿回4%股權，將公司交回專業管理層打理」。他料連同境外債計算，內房整體債務回收率約3%。何指出，內地經濟正處下行周期，即使撇除美國推動「對等關稅」因素，預料汽車、製造、農業及輕資產行業亦將面對困境，當中尤其電動車行業競爭很大，有需要整合。

另一方面，德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務總監鄧天恩表示，即使現時市場上仍然有「白武士」打救企業，但觀察到更多是取態積極、志在博取高回報的歐美信貸基金居多，可稱為「灰武士」或「黑武士」，相關機構很多時向借款人提供高息貸款供其周轉，一旦借款人違約，便將借款人所經營的企業吞併及賺取更高回報；即使借款人已全數還款，該等武士也能收回逾10%回報。