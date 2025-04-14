普徠仕鍾曉陽：美債波動屬正常 息率升吸引力增

明報記者 葉創成

前周三美國總統特朗普公布遠比市場預期嚴厲的「對等關稅」措施後，由於市場對今年美國經濟衰退及聯儲局大幅減息預期升溫，美國10年期國債孳息率前周明顯回落，前周五最低報3.8564厘，屬過去半年以來低位，收報3.9943厘，全周下跌逾0.25厘；惟上周美國10年期國債孳息率卻扭轉前周跌勢，周一至周五連續5個交易日均上升，收報4.4895厘，全周大幅上升0.4952厘（見圖1），而且以周一最低報3.8693厘及周五最高報4.5864厘計算，全周高低位差距高達0.7171厘，波動之大屬2020年3月第三周新冠疫情在美國大爆發以致經濟曾停擺以來罕見。

政策不明朗 料美企減慢投資

普徠仕鍾曉陽上周五在專訪中分析，以美國向中國累計加徵145%關稅稅率及向其他國家暫緩90天始開徵「對等關稅」此情况來看，市場預測今年全球GDP按年增長率將會因此下調0.5至1個百分點，美國經濟亦有30%至40%概率衰退，原因是「對等關稅」會令美國通脹升溫，打擊消費者購買力外，對當地企業投資亦會帶來不利影響。

鍾曉陽表示：「美國目前只是向中國以外的國家暫緩90天開徵、而非取消『對等關稅』，90日後會否已達成協議或再延遲推行『對等關稅』呢？不同的國家料有不同的情况，例如美國與日本及韓國等屬盟友的亞洲國家應該會有比較大的誘因達成協議，而即使這樣，現階段仍屬難以準確預測；在政策如此不明朗的環境下，估計會影響美國公司的投資取態，尤其是投資高風險的項目前一定會三思，而企業投資放緩肯定會影響經濟增長。」

至於「對等關稅」對全球通脹的影響，鍾曉陽認為會令美國通脹升溫，卻會令其他大部分國家通脹放緩：「若中國貨品不再銷售到美國，這會令美國消費市場可供選擇的貨品減少，令當地通脹上升；另一方面，中國亦會把原擬銷售往美國的貨品運去其他國家以比較低的價錢賣出去，這便會令有關國家通脹放緩。」

「對等關稅」料令美通脹未來數月回升

美國勞工部上周四公布，上月核心消費物價指數（Core CPI）按月升0.1%，低於預期的0.3%，也是自2021年2月以來最小漲幅。鍾曉陽分析，上述數據未反映特朗普本月初宣布加徵「對等關稅」措施的影響，而有關影響最快料於下月初公布的本月Core CPI上便會浮現。

鍾曉陽表示：「美國公司的庫存一般不會太高，因此他們應對『對等關稅』亦要快速反應，料有關消費品價格很可能很快便會上調。」

國際投資者未棄美國債 惟要求更高息

根據《紐約時報》報道，美國總統特朗普上周三跟財長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮國家經濟委員會主任哈西特在白宮橢圓形辦公室會面，有關官員向特朗普表示擔心美國10年期國債出現拋售以致孳息率飈升將危及金融體系穩健，特朗普終被說服對中國以外的國家暫緩90天始開徵「對等關稅」。

記者在是次專訪中與鍾曉陽談及此事，他認為上周美國10年期國債孳息率上升、價格下跌原因是不明朗因素增加令估值下跌，但他相信國際投資者可見將來也不會放棄美國國債：「很多國際投資者目前認為美國政府政策比較難以捉摸，因此投資美國國債亦需要增加風險溢價，以補償有關風險，但這是代表國際投資者會放棄美國國債嗎？我個人覺得至少短期內不會，原因是美國國債市場規模龐大，暫時難有其他資產可以替代。」

美本季料落實減稅 挽回企業信心

可以留意的是，即使特朗普上周三已宣布改變「對等關稅」政策，惟美國10年期國債孳息率上周三至周五升勢仍持續，鍾曉陽認為，目前市場聚焦於特朗普政府本季將推出減稅等更多財政政策刺激經濟，財赤因此進一步增加須增發國債埋單，未來國債供應將大幅增加所致。

鍾曉陽表示：「大家也知道特朗普一直也希望進一步下調美國企業稅及薪俸稅稅率，而這需要經國會審批才可落實，雖然市場原先預期最快下半年才可成事，但目前看來要因時制宜。由於目前美國經濟衰退風險升溫，此宏觀環境是有很大誘因令減稅方案快些推出，我覺得最遲今季便要搞掂，否則很難扭轉疲弱的氣氛予市場信心。當美國公司信心一旦轉差，大規模裁員，失業率便會進一步上升，這是危機，故我相信美國政府本季便會推出減稅政策刺激經濟。」

美財赤佔GDP比率料升 增發國債埋單

根據鍾曉陽的分析，美國政府本季若落實下調企業稅及薪俸稅稅率的話，相關稅收便會下跌，而現時投資者所關注的是，美國政府來自關稅的收入也許不達預期，縮減開支亦可能力度不足，一旦減稅令稅收同樣下跌的話，政府赤字佔GDP比率便可能由去年的6%進一步增加到未來幾年8%至9%，屆時便需要發行更多國債來埋單，而假如國債供應量增加的話，投資者當然要求更高的息率才會購買。

綜合上述分析，鍾曉陽認為，若美國10年期國債孳息率日後回升至更高水平，對國際投資者的吸引力便會增加。

美今年或減息1.25厘 買2年債可鎖定高息

另一方面，鍾曉陽指出，由於美國今年經濟衰退概率上升，故市場最新預期聯儲局全年將減息4至5次合共1厘至1.25厘，換言之，聯邦基金利率上端料由目前的4.5厘回落到3.25厘至3.5厘，這樣的話，與之掛鈎的貨幣市場基金回報率也會下跌。

鍾曉陽繼續表示，旗下環球債券基金在投資美國國債時傾向投資的存續期為兩年至三年，有關的投資可望在美國聯儲局今年餘下時間進一步減息前率先鎖定高息，亦毋須像投資更長存續期國債般承受更高的價格波動。記者翻查彭博數據，美國2年期國債孳息率上周五收報3.9599厘，全周高低位分別為4.0305厘及3.4305厘，差距達0.7厘（見圖2）。

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