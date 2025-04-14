moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

椰子水龍頭 IFBH收入大增

【明報專訊】香港政經界近年經常把拓展新市場掛在嘴邊，如港交所（0388）便將中東、東南亞視為新目標市場。或者念念不忘，必有回響，來自泰國、於新加坡註冊成立的IFBH上周向港交所遞表擬來港上市。各位單看公司名字或者沒有什麼印象，但若提起椰子水「if」，相信大家都知道是什麼一回事。IFBH便是椰子水「if」的生產商，於椰子水市場領先地位穩固，位居內地及香港椰子水飲料市場第一，市佔率分別為34%及60%，且領先第二大競爭對手7倍以上，名副其實「見到尾燈當你贏」。龍頭地位如斯穩固，接下來的增長動力，便全靠一個問題：你喜歡飲椰子水嗎？

撰文 旻晞

若未來有愈多人回答：喜歡，這便是IFBH未來的增長潛力。不過喜歡不喜歡，對飲料的喜好純是個人口味，其實很難確定未來增長空間究竟可有多少。不過正如絕大部分招股文件當中引用的研究報告，其結論總是樂觀的。招股文件引述灼識諮詢報告指出，大中華椰子水飲料行業於2019年至2024年大幅擴張，由1.02億美元增長至10.93億美元，複合年增長率為60.8%。預測市場將進一步按19.4%的複合年增長率擴張，至2029年時將達26.52億美元，增長主要由內地市場推動，期內複合年增長率估計達20.2%，與此比較，香港、台灣及澳門同期複合年率則介乎6%至6.2%。

市場增長動力來自什麼？報告歸納幾個原因，包括健康意識提高，因椰子水飲料天然，低卡路里、含豐富電解質、維他命、礦物質及胺基酸，可作為帶糖及人工飲品的替代品，逐漸受市場青睞；另外分銷渠道改善，歸因電子平台及全線級城市的銷售網絡拓展。其他原因包括，消費群逐漸由年輕一族擴展至其他年齡層；椰子供應鏈趨向多元，以及技術創新及質量提升等等。有關供應鏈改善當然可減低生產商營運風險甚至降低成本，但對銷量有否幫助有待研究，至於其他原因，其實都涉及一個關鍵，便是生產商要致力提高市場銷售推廣及研發開支。

加大廣告投資 去年營銷開支倍升

作為全球第二大及大中華最大的椰子水生產商，要向市場推廣椰子水的天然健康優點，把消費群從年輕一族擴展至其他年齡群族，這責任捨IFBH其誰？從去年業績可知，儘管IFBH度過成功的一年，收入大增八成，惟同時可見其營銷開支及行政開支增幅均高於收入增長。IFBH指出，去年收入大增，源於集團持續努力滲透內地市場，包括透過擴大產品種類，提供更多尺碼選擇。與此同時，集團去年營銷開支急升一倍至740萬美元，則是由於廣告開支大增1.4倍至556.4萬美元所致，而廣告開支佔營銷開支佔比亦由2023年的62.9%增至去年的75.6%。IFBH稱，去年於各種渠道及平台上加大廣告投資，以擴大其於內地的品牌影響力，推動銷售；至於行政開支增長較快則因籌備上市涉及單次開支，以及員工成本隨銷售網進一步拓展而增加。

IFBH有一優勢是原材料成本持續保持穩定，說的是椰子。根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的數據，於2019至2023年，全球椰子產量維持相對穩定，介乎6200萬噸至6500萬噸之間。泰國椰子產量持續增長，由2019年的87萬噸增至2023年的97萬噸。產能穩定增長帶來的正面後果，便是椰子價格近年保持相對穩定，如2019年至2023年自每噸446美元微升至458美元，對IFBH來說無疑是喜訊，因IFBH毛利率自然可保持平穩。去年集團毛利率上升，是由於毛利率較高的椰子水銷售佔比進一步提高，以及泰銖兌美元貶值帶來的有利匯率因素所致。「椰子是無辜的」，IFBH往後盈利增長空間方面，椰子的採購成本變動暫且先放下，收入能否進一步增長當然重要，關鍵亦包括能否控制營銷成本。

經營方面，IFBH採用輕資產業務模式，基本上「凡事不出手」，採購由第三方General Beverage負責，生產則交由獨立代工廠，運輸亦是由第三方物流供應商負責，最後銷售亦當然由第三方分銷商負責銷售及配送。這模式大大減低資本開支，省下的資源用於品牌建設及產品創新。

目前IFBH收入97.5%來自椰子水及其他椰子水相關產品，基本上IFBH就是椰子水，除旗艦品牌「if」外，另一品牌「Innococo」則致力提供傳統運動功能飲品的健康替代選擇。除椰子水，集團亦有銷售泰式奶茶、果汁飲品，並有小量植物基零食，如椰子卷、藜麥脆片等，總計去年集團提供32款產品。

92%收入來自內地 港佔比近5%

至於市場方面，集團去年92.4%收入來自內地市場，香港為第二大市場，佔比4.6%，其他市場包括21個國家地區佔3%。在內地，if品牌有兩個分銷伙伴，其一主要負責線上渠道，包括天貓、京東及抖音等電商及社交電商平台，同時也具備部分線下渠道能力，另一個則專注線下渠道（如超市和便利店）。至於Innococo品牌，則主要委託單一分銷商負責所有銷售渠道，該分銷商同時銷售部分if系列飲品及零食。

IFBH控股股東之一General Beverage，亦是其目前唯一的椰子採集商，以及其中一家代工廠商，也是泰國市場其中一家銷售商，可見兩者業務關係唇齒相依。IFBH為減低對General Beverage的單一依賴風險，計劃逐步減少由General Beverage向其他代工廠商提供椰子水的份量，並建立擁有必要技術、致力於保護IFBH商業秘密的獨立一般採集商。IFBH指出，截至最後實際可行日期，正與一名獨立第三方磋商合作安排，由其擔任集團一般採集商之一，計劃與該合作伙伴合作取得適當的加工技術及設備，為其現有的代工廠商加工椰子水。集團目標是將General Beverage供應的椰子水原料食材比例，降至集團於2025年的椰子水原料食材總需求量約70%以下。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]