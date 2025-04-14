袁國守：谷消費措施料出台 內需股值博

近日傳媒不怕無新聞，因天天上演劇力萬鈞的攻防戰，說的當然是中美貿易戰，上周三美向華商品徵104%關稅後，中方亦不示弱，如外交部和商務部所言「奉陪到底」，上周四對美國商品關稅稅率調升至84%。中國反擊，美國總統特朗普認為是「對世界市場缺乏尊重」，故隨即再將對華關稅進一步提高至145%，上周四生效；至周五，中國再度出手反制，對美進口商品關稅由84%提高至125%，上周六起生效。全球兩大經濟體碰撞，環球股市自然遭殃，連番暴瀉，但除了中國之外，特朗普暫緩其他國家關稅90天，一度刺激全球股市反彈，納指上周三單日大漲12%，但至周四又急挫，跌逾4%，可見全球股市異常顛簸。

黃金具避險功能 值得買入

儘管環球股市上周中曾極速反撲，惟目前熊市了，暫時少做少錯為妙，尤其是投資作風偏向保守的散戶，現時保身家最重要，揸多點現金無妨，比重可佔個人投資組合一半，留待日後再戰。現金、定存及貨幣基金以外，過去一年價格累升逾三成的黃金，持續發揮避險本色，值得買入或繼續持有。

參考瑞士寶盛新世紀思維研究部主管Carsten Menke的分析，若撇除近日市場波動，純粹從基本面分析，黃金的結構性牛市自兩年前央行的購買潮下開始，現時則因貿易衝突及相關增長風險而獲得周期性催化。他指出，隨着周期性催化因素加持，該行更加堅定看好黃金前景，特別是考慮到貿易衝突實為全球多極化的具體呈現，而這種地緣政治格局轉變正是驅使各國央行增持黃金的核心動力。

除了黃金，一個保守或穩健型的個人投資組合，還不妨加入防守力較強的高息股，例如股息率逾6至7厘的內銀股。建銀國際認為，在強勁的股息支持下，內銀成為全球市場動盪中的安全避風港，首選工行（1398），因在大型銀行中提供最具韌性的股息收益率，予「跑贏大市」評級，目標價6.2元。

安踏美的潤啤可留意

至於高增長股如龍頭科技股，何時才適合撈貨長揸？較穩妥的操作，是待美聯儲再度減息，美股港股都回升，屆時才分段入市。當然，若喜投機炒賣，短期大市走勢反正由消息和政策主導，那不妨奉行「好消息出貨、壞消息買入」策略，當然前提是控制注碼，並嚴守止賺止蝕。

論值博，除了具AI概念的科技股，個別內需股亦具炒上空間，原因是為抵消關稅戰帶來的衝擊、穩定GDP增長，內地勢將推出額外刺激經濟措施，如摩通預測，中國政府將在第三季度推出額外1萬億元人民幣的財政方案，以刺激內需。內需板塊中，除了上周本欄推介的小米（1810），以及今年初建議買入的泡泡瑪特（9992）外，還可留意體育用品、家電及飲料股，例如安踏（2020）、美的（0300）及潤啤（0291）等，因相信這類消費股受美國關稅影響較小，只要往後內地傳來谷內需消息定必爆上，可偷步小注買入。

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[袁國守 投資心戰室]