moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：谷消費措施料出台 內需股值博

【明報專訊】中美「拳來拳往」，全球股市驚濤駭浪，穩健型投資者暫不應輕舉妄動，持有現金保留實力為上，其他資產方面，可考慮揸黃金避險。若敢於冒險，志在短炒，則不妨重新吼實科技龍頭和內需股，因前者彈力夠，後者則有望受惠內地或快將推出的谷內需、穩經濟措施。

近日傳媒不怕無新聞，因天天上演劇力萬鈞的攻防戰，說的當然是中美貿易戰，上周三美向華商品徵104%關稅後，中方亦不示弱，如外交部和商務部所言「奉陪到底」，上周四對美國商品關稅稅率調升至84%。中國反擊，美國總統特朗普認為是「對世界市場缺乏尊重」，故隨即再將對華關稅進一步提高至145%，上周四生效；至周五，中國再度出手反制，對美進口商品關稅由84%提高至125%，上周六起生效。全球兩大經濟體碰撞，環球股市自然遭殃，連番暴瀉，但除了中國之外，特朗普暫緩其他國家關稅90天，一度刺激全球股市反彈，納指上周三單日大漲12%，但至周四又急挫，跌逾4%，可見全球股市異常顛簸。

黃金具避險功能 值得買入

儘管環球股市上周中曾極速反撲，惟目前熊市了，暫時少做少錯為妙，尤其是投資作風偏向保守的散戶，現時保身家最重要，揸多點現金無妨，比重可佔個人投資組合一半，留待日後再戰。現金、定存及貨幣基金以外，過去一年價格累升逾三成的黃金，持續發揮避險本色，值得買入或繼續持有。

參考瑞士寶盛新世紀思維研究部主管Carsten Menke的分析，若撇除近日市場波動，純粹從基本面分析，黃金的結構性牛市自兩年前央行的購買潮下開始，現時則因貿易衝突及相關增長風險而獲得周期性催化。他指出，隨着周期性催化因素加持，該行更加堅定看好黃金前景，特別是考慮到貿易衝突實為全球多極化的具體呈現，而這種地緣政治格局轉變正是驅使各國央行增持黃金的核心動力。

除了黃金，一個保守或穩健型的個人投資組合，還不妨加入防守力較強的高息股，例如股息率逾6至7厘的內銀股。建銀國際認為，在強勁的股息支持下，內銀成為全球市場動盪中的安全避風港，首選工行（1398），因在大型銀行中提供最具韌性的股息收益率，予「跑贏大市」評級，目標價6.2元。

安踏美的潤啤可留意

至於高增長股如龍頭科技股，何時才適合撈貨長揸？較穩妥的操作，是待美聯儲再度減息，美股港股都回升，屆時才分段入市。當然，若喜投機炒賣，短期大市走勢反正由消息和政策主導，那不妨奉行「好消息出貨、壞消息買入」策略，當然前提是控制注碼，並嚴守止賺止蝕。

論值博，除了具AI概念的科技股，個別內需股亦具炒上空間，原因是為抵消關稅戰帶來的衝擊、穩定GDP增長，內地勢將推出額外刺激經濟措施，如摩通預測，中國政府將在第三季度推出額外1萬億元人民幣的財政方案，以刺激內需。內需板塊中，除了上周本欄推介的小米（1810），以及今年初建議買入的泡泡瑪特（9992）外，還可留意體育用品、家電及飲料股，例如安踏（2020）、美的（0300）及潤啤（0291）等，因相信這類消費股受美國關稅影響較小，只要往後內地傳來谷內需消息定必爆上，可偷步小注買入。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]