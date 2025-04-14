《幫你格價》：大市波動 做定存穩獲近4厘息

明報記者 劉敬華

宏利投資管理亞洲區多元資產配置副主管兼高級組合經理Marc Franklin表示，美國試圖以關稅重塑環球貿易發展格局，導致環球市場急劇波動，投資者應密切留意局勢變化，相應調整投資組合，當前市况充滿挑戰，應考慮維持較高的現金配置，同時密切注意估值，以在市場回調，估值重設時，把握投資機會，重點在於嚴守風險管理紀律、分散投資，避免進行建基於短期消息的選時交易，並維持長遠投資目光，以建立具抗跌力的多元化投資組合，應對未來的不確定。

若要提升投資組合的現金配置，並伺機分段入市，或可考慮將現金兵分三路，其中一路作為短期入市基金，候低位吸納。另一部分現金可短暫泊於高息短期定存，以確保短期利息收入，待定存到期後，再因應市况考慮是否將此筆資金重投股市。最後一路現金，則可敘做較長期定存，以鎖定較高利息，減低整體投資組合風險。

長期定存選擇方面，自美國展開減息周期後，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立12個月港元定存，優惠年利率往往低於3.5厘，反觀以新資金開立6個月或12個月美元定存，仍有望獲得接近4厘的優惠年利率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲3.95厘特優年利率。部分虛擬銀行更可在不設最低開立定存金額門檻下，提供近4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達3.8厘（見表1）。

至於短期定存的選擇，無論是港元或美元定存優惠，也有4厘或以上的選擇（見表2）。港元定存優惠方面，大多為新客戶優惠，或兌換資金優惠，以建行亞洲的定存優惠為例，該行的全新合資格客戶透過「e賬戶服務」開戶，存入10萬港元或以上，填妥網上登記表格，以存入資金中的10萬港元敘做1個月港元定存，可獲6.68厘特惠定存年利率（見表3）。至於美元定存優惠，則以兌換資金優惠較為吸引，以南商為例，該行客戶於網上或手機銀行以1000港元或以上等值的兌換資金，開立1個月美元「倍高息定期存款」可獲5厘優惠年利率。

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