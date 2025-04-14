moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

《幫你格價》：大市波動 做定存穩獲近4厘息

【明報專訊】最近環球股市隨美國「對等關稅」消息狂舞，面對中美貿易戰持續升溫，美國與其他國家的貿易談判仍存變數，任何消息也可能牽動市場神經。短期市况或持續風高浪急，投資者可考慮將部分資金投放於銀行高息定存避險，同時獲取近4厘年利率，以持盈保泰。

明報記者 劉敬華

宏利投資管理亞洲區多元資產配置副主管兼高級組合經理Marc Franklin表示，美國試圖以關稅重塑環球貿易發展格局，導致環球市場急劇波動，投資者應密切留意局勢變化，相應調整投資組合，當前市况充滿挑戰，應考慮維持較高的現金配置，同時密切注意估值，以在市場回調，估值重設時，把握投資機會，重點在於嚴守風險管理紀律、分散投資，避免進行建基於短期消息的選時交易，並維持長遠投資目光，以建立具抗跌力的多元化投資組合，應對未來的不確定。

若要提升投資組合的現金配置，並伺機分段入市，或可考慮將現金兵分三路，其中一路作為短期入市基金，候低位吸納。另一部分現金可短暫泊於高息短期定存，以確保短期利息收入，待定存到期後，再因應市况考慮是否將此筆資金重投股市。最後一路現金，則可敘做較長期定存，以鎖定較高利息，減低整體投資組合風險。

長期定存選擇方面，自美國展開減息周期後，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立12個月港元定存，優惠年利率往往低於3.5厘，反觀以新資金開立6個月或12個月美元定存，仍有望獲得接近4厘的優惠年利率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲3.95厘特優年利率。部分虛擬銀行更可在不設最低開立定存金額門檻下，提供近4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達3.8厘（見表1）。

至於短期定存的選擇，無論是港元或美元定存優惠，也有4厘或以上的選擇（見表2）。港元定存優惠方面，大多為新客戶優惠，或兌換資金優惠，以建行亞洲的定存優惠為例，該行的全新合資格客戶透過「e賬戶服務」開戶，存入10萬港元或以上，填妥網上登記表格，以存入資金中的10萬港元敘做1個月港元定存，可獲6.68厘特惠定存年利率（見表3）。至於美元定存優惠，則以兌換資金優惠較為吸引，以南商為例，該行客戶於網上或手機銀行以1000港元或以上等值的兌換資金，開立1個月美元「倍高息定期存款」可獲5厘優惠年利率。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]