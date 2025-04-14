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Stuart Rumble：中國或放寬幣策谷內需抗貿戰

【明報專訊】美國「對等關稅」措施衝擊亞洲股市，多個市場波幅增加。中國內地宣布反制措施，包括對農產品、汽車及化學品等多項美國進口商品加徵關稅，其後美方再宣布對中國內地進口商品加徵125%關稅。其他亞洲國家，如印度及韓國正審視及調整貿易政策，務求分散出口市場及減低對美國市場的依賴。

儘管大部分亞洲國家有意在關稅暫停90天期間與進行雙邊貿易談判，但短期市場仍充斥不確定。投資者憂慮亞洲出口成本增加及外圍需求下降，或拖累區內經濟增長。美國加徵關稅將對亞洲各地經濟構成負面影響，特別是對泰國、韓國及越南等出口國。各國可透過談判與美國達成全新貿易協議，但達成共識的難易度不一，如印度與美國的談判或較中國內地順利，出口美國佔中國內地經濟比重不高，因此美國關稅對中國內地的影響較越南為低。

美國加徵關稅將直接影響中國內地出口，惟全球貿易結構早於特朗普第一次總統任期開始轉變，對美國市場的依賴已減低，中資企業收入來自美國的比重偏低。儘管目前中國內地對美國仍保持相當大的貿易順差，人民幣逐步貶值或可調節關稅影響機制。富達預期中國將容許人民幣有序貶值以避免匯價波動。這些因素支持中國迅速適應貿易戰環境。

重要的是，中國政府具減緩關稅衝擊的財政能力，可適度採取寬鬆貨幣政策，並結構性轉向由內需驅動經濟，有助平衡外部阻力與內部刺激措施。然而，美國加徵關稅幅度及範圍涉及東南亞，將影響中國已分散的供應鏈，但擁有分散及靈活生產佈局，或於市場佔主導地位的中資企業，應可應對相關影響。富達預期中國將進一步推出刺激經濟措施，以恢復消費者及企業信心，抵消貿易戰帶來的直接及間接影響。

美國提議對印度徵收高於預期26%關稅，但仍較不少亞洲國家為低。目前兩國處於貿易談判中，關稅或會下調，但美國單邊加徵關稅舉措，短期影響兩國出口及貿易平衡。對印度企業的直接影響，將視乎行業及其加徵關稅幅度而異。值得留意的是，印度主要出口商品中的藥品獲豁免關稅。美國經濟不確定及放緩壓力，或影響今年對資訊科技（IT）服務的需求，但目前印度相關行業估值仍合理。另一方面，印度經濟實際上主要由內需帶動，企業大部分收入來自國內消費。

特朗普對東協國家徵收關稅較預期為高及更廣泛，短期不確定增加，惟仔細分析行業及企業有助發掘投資機遇和風險，例如中國內地、越南、孟加拉及柬埔寨等製衣業主要生產中心將面臨更高美國進口關稅，短期內的額外成本，將由消費者、零售商、品牌及原廠代工廠（OEM）吸收，除非透過減稅抵消相關影響。企業需時重估需求及調整生產計劃，將導致製造業延遲在其他地方重置生產線計劃，減慢投資資金流動。

日股於上周初急跌，金融股及出口相關股尤其受挫，未來的影響將取決於日美貿易談判進展。日本是最早談判的國家之一，有助緩解部分市場沽壓。談判期間市場情緒將隨關稅進展搖擺，惟當中不乏吸引的投資機遇，包括盈利維持增長，並受惠於企業管治改革、國內通脹，以及資薪上升周期等日本獨有結構性利好的日企。

市况瞬息萬變，增加駕馭市場的難度，新一輪貿易局勢的即時及長期影響，突顯維持主動投資及慎選股票的重要。「對等關稅」實施，將持續為各國、行業及企業帶來不同程度影響，市場難免波動，惟市場調整往往造就入市契機。

富達國際亞太區投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Stuart Rumble 投資放大鏡]