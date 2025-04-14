Karsten Junius：美屢出招 要為崎嶇前路做好準備

關於特朗普總統對全球經濟造成的關稅衝擊，我們認為需關注3個要點：（1）央行會將其視為滯脹性政治衝擊，因此不太可能像前幾個周期那樣迅速降息；（2）對規則為本的國際貿易秩序的信任和可預測的經濟環境被嚴重破壞，這將減少投資支出並提高家庭儲蓄比率。這兩個特徵都大大增加了全球衰退風險；（3）美國政府僅將關稅視為糾正制度的第一步。下一步可能會針對非關稅貿易壁壘和影響美國企業服務出口的外國法規。

最後，我們認為美國政府對外國投資者採取金融抑制措施以降低他們的公共債務成本並非全無可能。無論如何，我們應該做好準備。由於經濟前景仍充滿大量不確定，任何預測都可能很快過時。在本月預測更新中，我們在基線分析外提出兩種替代情景，基線預測美國經濟將顯著放緩。

我們對環球經濟有3種預期情景；鑑於美國的貿易政策目前主要由行政命令決定，前景仍然具高度不確定。因此，我們的預測在很大程度上取決於特朗普未來的關稅決定。為了反映可能結果的廣度，我們在基線觀點上補充了悲觀及樂觀情况的預測。

1）基線分析情景（60%概率）：

‧我們假設關稅制度截至4月10日保持不變，包括延長目前暫停徵收互惠關稅3個月；

‧美國GDP今年將增長1.3%，2026年將增長1.4%。通脹率可能會在今年晚些時候升至接近4%，然後再次下降；

‧美聯儲或會比之前預期的更積極地放鬆政策；

‧我們已將今年的中國GDP增長預測下調至4.1%。中國以外的新興市場的財政政策改動空間很小，但各國央行將放鬆政策以緩衝打擊。

2）下行情景（20%概率）：

‧我們假設重新引入互惠關稅，以及其他特定行業的關稅，將平均關稅稅率推高至35%以上；

‧全球經濟衰退：全球金融狀况顯著收緊，而政策不確定飈升，商業投資和消費者支出減少。關稅的廣泛和大幅上調推高了一些長期通脹預期的指標，限制了各國央行積極放鬆政策——即使勞動力市場惡化也是如此。最終，隨着發達經濟體陷入衰退，通脹和通脹預期均消退，使各國央行能夠將利率降至遠低於中性水平的水準；

‧中國的財政支持無法抵消貿易戰的打擊：儘管中國提供了大量財政支援，但我們預計中國和新興市場經濟都將明顯放緩。避險情緒促使新興市場經濟體出現大量資本外流和貨幣大幅貶值。作為回應，新興市場央行可能會開始激進的減息周期。

3）上行情景（20%概率）：

‧美中緊張局勢顯著緩和：與中美基線的關鍵分歧在於美中緊張局勢的顯著緩和。美國對中國進口商品的關稅恢復到4月2日之前水平（約30%），將美國貿易加權關稅稅率降至15%。美國政府承諾不加徵關稅，導致貿易政策不確定顯著下降；

‧美國經濟增長約1.5%至1.7%。美聯儲逐步寬鬆周期回到中性；

‧在中國，隨着企業和消費者對政策風險減弱的信心增強，市場情緒在下半年有所改善。財政刺激措施為經濟提供緩衝，幫助其實現5%的增長目標。

瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管

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[Karsten Junius 投資先鋒]