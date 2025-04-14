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KGI凱基：關稅戰升級 黃金牛市未完

【明報專訊】美國總統特朗普原在4月2日宣布對全球主要國家課徵高額關稅，但在4月9日突然宣布暫緩90天，將多數國家的「對等關稅」降至10%，僅利用行政命令對中國徵收的進口關稅累計145%。

上周環球風險資產受「對等關稅」政策影響而大跌：成熟市場整體下跌3.1%，美股下跌2.4%，歐洲與日本分別下跌6.7%與0.4%。新興市場整體下跌6.7%、表現較成熟市場失色，新興拉美下跌8.3%，為表現最差的地區，而新興亞洲也下跌7.2%。VIX恐慌指數一度升至54，創近5年來新高，市場恐慌範圍瀰漫。行業方面，受油價下跌影響，能源股跌幅最深，防禦類股如醫療、公用事業與必需性消費等表現也不太好了。黃金是相對表現較亮麗的資產，在上周四再創下歷史新高。

美國的關稅政策預計將降低貿易赤字，美元的需求可能下降，促使美元指數出現較大幅度貶值，在上周五（11日）跌穿100點，非美國際貨幣相應上升；中國提出多項報復措施，人民幣對美元仍相對偏弱。

全球經濟預期放緩，貿易量可能縮減，使原材料未因美元走低而上揚；貿易量預期下滑讓波羅的海運價指數走低；全球經濟衰退風險提高，而OPEC在5月將大幅增產，使得原油與天然氣等能源價格暴跌；美國農業部下調玉米庫存，使得玉米期貨走揚。

經濟數據方面，美國3月份CPI通脹降幅優於預期，但數據未能反映關稅政策。現時政策不確定性升高，造成經濟與貨幣政策預測分歧擴大。停滯性通脹擔憂持續上升，但當前對「滯 」的擔憂已經高於「脹」。雖然對中國以外國家暫緩90天實施關稅，但不確定性延續，整個經濟會出現連鎖反應，從進口到內需，企業對投資觀望，民眾縮減消費，由於無法輕易下長遠決策及投資，對經濟影響加大。

目前的情况是，貿易戰已經開打，但早前預期的減稅法案等利多措施尚未出來，這和第一任時剛好相反。市場信心遭挫，而本周開始的美股業績期的預測方面是觀察重點。黃金作為傳統避險資產，黃金期貨在「對等關稅」公布後，也同樣隨着全球風險性資產的拋售而下挫，一度回調近5%，並跌穿3000美元，不過主要是因為市場短暫的流動性下降所導致，而並非因為基本面，投資者大量將黃金期貨合約進行平倉兌現，用以彌補股票市場的保證金追繳。然在經歷短暫的修正後，黃金便又重回了歷史新高。

當前的不確定性仍將支持金價，這樣的不確定性包括關稅政策、經濟衰退、通貨膨脹與美國債務問題這四大面向，當然目前市場的不確定性依然處於高位，再加上烏俄戰爭後俄羅斯的資產被凍結，這讓許多新興市場央行意識到外匯儲備多元化的重要性，我們認為黃金的牛市仍未止。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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[KGI凱基 投資根基]