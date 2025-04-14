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袁國守：中美貿戰白熱化 戒急用忍

【明報專訊】中美衝突白熱化，上周雙方梅花間竹提高對方進口商品關稅，最新稅率是：美對華關稅145%，中方對美關稅125%。不少評論以game of chicken（膽小鬼遊戲）來形容今趟中美博弈，即目前兩國的心態是：看看誰先讓步，堅持到底的會贏，故相信這場風波短期內難平息。

之前有分析認為，資金可能流出「狂人」特朗普管治下的美國，即美股無運行，轉而流入歐洲和亞洲股市。可是，目前全球股市仍是「命運共同體」，上周美股插水，歐亞股市都未能倖免暴瀉，如港股上周一經歷「黑色星期一」，大跌3000點，雖之後連彈4日，但全周計仍挫1935點或8.5%，上周五收報20,914點，升232點。

既然覆巢之下無完卵，現時還是戒急用忍為上策，就算博反彈，也宜「揀股不揀市」，當中半導體股如中芯（0981），屬少數關稅戰下得益的個股，因市場預料晶片國產化進程將加速，不妨多望兩眼。

展望本周，國家主席習近平將於今日至周五（14日至18日）國事訪問越南、馬來西亞及柬埔寨，若取得良好外交成果，有助港股回升，惟本周五開始一連4天復活節假期，今個星期只得4個交易日，恒指或先行於20,000點至21,000點整固。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]