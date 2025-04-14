陳永傑：住宅成交增七成 樓價快見底

3月十大屋苑成交量創5個月新高，個別屋苑更升兩倍以上，其中天水圍嘉湖山莊交投量逼近50宗，創近兩年新高。豪宅買家亦重拾入市信心，九龍站天璽一個貨尾單位，成交呎價高達9.5萬元，這些都是樓市回暖指標。據土地註冊處數據顯示，3月整體住宅買賣錄5367宗，較2月升68%。由於土地註冊處的註冊個案屬滯後數據，主要反映約兩至四個星期前市况。預期4月註冊量會更多，有望突破6000宗。

今年《預算案》將100元印花稅放寬至樓價400萬元或以下單位，減低買家入市成本，帶動樓市氣氛回暖，特別是新盤，發展商推出了不少細價樓，並以貼市價甚至低於市價的策略吸走客源，成功釋放一批壓抑已久的購買力。3月份，一手在細價樓帶動下錄逾2400宗成交，較2月倍增，是去年全面「撤辣」後交投量第3高的月份。

筆者認為，樓市好淡因素並存，雖然全球貿易戰為後市增添不確定，但樓市仍有多項利好政策支持，如全面「撤辣」及大量人才來港等，美國今年亦有機會連續3次減息，分別在7月、9月及11月，有利本港樓市。近日，本港1個月拆息跌至3.49厘，見近兩年新低。筆者認為，早前累積的購買力會持續釋放，預計樓市小陽春會延至第二季，樓價亦有望於第二季見底回穩。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]