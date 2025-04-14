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廖偉強：留住消費力是經濟上行關鍵

標籤：廖偉強

【明報專訊】新冠疫情可說是重塑了香港生活環境，尤其是中國與香港恢復通關後，內地政府對香港的重視程度不斷提升，並推出一系列促進兩地互動的政策措施，而兩地交通日趨便利快捷，於是成為了近年港人北上消費熱潮的催化劑。有些人會認為，在香港經營事業愈來愈困難，但筆者並不完全認同這一觀點。近年租金已下降，雖然人工成本仍高，但政府已允許多個工種輸入外勞，緩解人手短缺壓力。筆者認為，關鍵問題不在於成本本身，而在於香港商家能否適應時代變化，通過創新求變，而非固守傳統經營模式。內地商業模式近年來有所突破，產品以合理的價格、優良的品質和吸引人的外觀著稱，這正是吸引香港消費者的重要因素。

事實上，許多香港人北上消費時，忽略了往返內地雖然方便，但仍然需要花費時間和精力，其實北上消費的總成本或與本地消費相差不大。更重要的是，若港人都不支持本地消費，本地經濟可能陷入惡性循環，導致商戶倒閉、就業減少，甚至影響社會氣氛。近年香港樓市遲遲未能重返正軌，與本地消費力外流也並非全無關係。可慶幸的是中央的惠港政策，對香港經濟逐步起支持作用。例如恢復深圳居民「一簽多行」的政策，就刺激了近期香港的經濟活動，並對樓市有正面影響。而人才輸入計劃和投資移民政策等有助引入資金，也惠及香港樓市。數據顯示，內地買家在香港樓市總成交量中的比例已升至約兩成，反映出這些政策的實質效應。

說到底，筆者認為香港人應再看清楚留港消費的重要性，以實際行動支持本地經濟。單靠政策支持或外來資金，始終不足以全面振興經濟和樓市，本地消費力的穩固才是關鍵。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]