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布少明：後市政策主導 樓市不太淡

標籤：布少明

【明報專訊】在中美就關稅議題互不退讓下，關稅戰升溫，更一度引發環球股災，其中港股更遭遇「黑色星期一」，出現歷來最大單日點數跌幅。筆者執筆時，中美關稅戰仍未見明顯好轉，究竟這場「金融戰」，會否蔓延至香港樓市？

雖然環球股市一度急挫，或多或少影響整體投資氛圍，令有意入市者暫時趨於觀望。然而，本港樓市表現頗為冷靜，二手成交僅略為回軟，同時由於部分業主相信貿易戰仍有迴旋餘地，故不急於賣樓套現，暫時未見有恐慌性的「跳樓價」出現，對後市實不易看得太淡。樓價方面，美聯樓價指數最新報126.81點，按周升0.3%，連升兩周，本年迄今則仍跌約1%。相對於股市的劇烈波動，樓價表現稱得上穩健，亦暫未見影響發展商推售新盤的決心。

事實上，目前在中美兩大強國對壘下，樓股市場已進入政策市階段，短期內市場走勢將脫離供求的基本面，變成由政策及市場信心等因素主導。

如果有政策支持，相信樓市的表現會更穩定。潛在的投資風險將吸引更多國內買家來港置業，據美聯物業綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名分析，3月份內地買家於香港樓市一二手住宅註冊量共錄1189宗，按月上升約90.5%，創4個月新高；金額方面，3月份內地買家涉及約101.6億元，按月升96.5%，同創4個月新高。上述內地買家註冊個案中，估計以「新香港人」為主。展望後市，除在於內地與本港政府，能否及時推出有效的經濟刺激措施外，中美在關稅戰上的進程，以及美國聯儲局會否加速減息等，均成為左右大市發展的關鍵。目前發展商推盤節奏尚未受外圍因素明顯影響，因此維持4月份一手住宅成交有望維持活躍水平。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]