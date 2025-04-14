王品弟：經濟波動 樓市顯韌性

美國大打關稅戰，投資者恐慌情緒明顯升溫，同時憧憬聯儲局將重啟減息。美國聯儲局緊急召開閉門會議，市場一度揣測當局或會提前減息以穩定經濟。雖然會後未有明確釋出減息信號，但市場普遍預期聯儲局年內或將減息多達5次。據CME「美聯儲觀察」顯示，聯儲局於5月降息25個基點概率為45.2%。若美國重啟減息周期，香港作為聯繫匯率制度下的金融體系，銀行亦有機會跟隨下調最優惠利率（P），從而減輕供樓人士的財務壓力，進一步提升置業吸引力。

經濟及股市波動，樓市走勢相對平穩。近日新盤及二手市場成交不絕，反映部分買家趁股市波動之際尋寶，尤其以中小型單位及剛需盤源最受青睞，顯示出本地居民對住房的實際需求依然強勁。這種剛性需求為樓市提供了堅實的支撐，使其在外圍眾多不明朗環境影響下仍能保持穩定。

筆者年初已預期，特朗普以強勢領導風格見稱，再當選美國總統，並聲稱將開啟「美國黃金時代2.0」，該計劃可能會為經濟帶來刺激，但同時也伴隨着不確定性和挑戰。特朗普的新舉動難免在市場上掀起漣漪，而市場亦密切關注各國形勢，待市場適應過後或形勢緩和，樓市購買力將釋放。

總括而言，香港樓市在多重利好因素支持下，包括剛性需求、減息預期、政府扶持及資金避險導向等，展現極強抗跌能力及穩健發展潛力。在目前全球金融市場不穩情况下，樓市反而更受資金青睞，並展現其韌性。

香港置業研究部董事

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[王品弟]