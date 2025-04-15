moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股升502點 手機等免關稅受惠股做好

【明報專訊】美國總統特朗普豁免部分產品「對等關稅」，港股昨開市早段最多曾升602點。獲豁免繳「對等關稅」的手機、電腦、筆記本電腦、電子產品等相關股份，股價大多做好。港股全日升502點，收報21,417點，連升5日，但成交額2533.89億元較上周五減少230.37億元。瑞銀發表報告跟進指出，中概股若回港上市，港交所（0388）日均成交增190億元，維持中性評級、目標價320元，港交所急升6.9%。

隨着特朗普政府改口風，手機及電腦股表現「翻生」，當中以手機設備類股如比亞迪電子（0285）及電腦生產商如聯想集團（0992）表現最佳，股價分別升3.04%及2.99%。至於電子產品股中，主要出口美國的創科實業（0669）升3.12%。

在恒指成分股中，表現最佳的為醫藥股，當中石藥集團（1093）全日大升9.48%，為升幅最大藍籌股。港交所則受惠於市場憧憬中概股回歸，全日升幅高達6.9%，成交多達57.31億元，打入十大成交股之列。

憧憬中概股回流 港交所升7%

瑞銀報告指出，中概股回歸有望帶動港股日均成交之外，更料那些未有兩地上市的股份如拼多多（美：PDD）會來港上市，該等股份數目多達252隻，市值約達1.9萬億元。已經兩地上市的中概股美國預託證券（ADR）約有188隻，市值達32萬億元，瑞銀料阿里巴巴（9988）等會將ADR轉為港股。若按其估算中概股回歸日均成交達190億元計，料有助推高港交所明年預期收入達4%至5%，亦會推高該股的盈利7%。

另一大行高盛則將MSCI中國指數和滬深300指數的12個月目標價，分別進一步下調至75點和4300點，這是該行本月內第二次下調指數目標。高盛稱，新的風險情境是，內地經濟增長和政策令人失望，以及全球經濟普遍衰退，這已假設了內地的經濟增長由原來預期的4.5%，降至最新估計的4%。

至於重磅科網股則普遍上升，阿里巴巴（9988）、百度（9888）及騰訊（0700）分別上升5.05%、3.98%及2.39%。雖然港股顯著做好，「北水」淨流入金額卻較上周五減少約59.14億元，只有57.8億元，當中資金以流入藥明生物（2269）最多，達到4.74億元。