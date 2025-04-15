人幣中間價下調至7.211 見一年半低

美國上周六公布豁免半導體、手機等電子產品的「對等關稅」，帶動市場氣氛改善，美匯指數在美國時段開市前從99.2回升至100以上，加深人民幣跌勢，截至晚上9時在岸人民幣報7.3119，下跌203點子，離岸人民幣報7.3194，下跌375點子。

分析：市場沒太多看淡倉位

浙商中拓集團金融市場業務部總經理劉楊認為，人民幣短期內較大機會維持雙向波動，而非單向大幅貶值，目前市場目前沒有太多看淡人民幣倉位，或是由於對內地出台更多刺激政策的預期，以及對中國資產樂觀情緒，為人民幣提供一定支持。另外美國對內地以外地區暫緩「對等關稅」，也為內地轉口貿易留有餘地。

華僑銀行香港經濟師姜靜預期，短期內人民幣將維持相對穩定，另外內地3月新增貸款數據顯示刺激政策繼續發力，社會融資增長主要由政府發債融資帶動，人行近期或有進一步減息降準動作。美元兌其他貨幣則會繼續表現分化，兌歐元、日圓和避險貨幣走弱，惟兌其他亞洲貨幣保持強勢。

港匯昨日繼續接近7.75強方保證水平，晚上最高曾見7.7542，距7.75差距42點子，惟仍低於上周三（9日）的31點子。截至晚上9時，港匯報7.7548。