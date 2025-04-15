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寧德時代：港交所審閱上市申請 仍待批

標籤：新股

【明報專訊】電動汽車電池生產商寧德時代（深：300750）昨於深交所發出通告，指上周四（10日）港交所（0388）上市委員會已舉行上市聆訊，公司聯席保薦人並於翌日（11日）收到港交所發出信函，稱上市委員會已審閱其H股上市申請，但信函不構成正式的上市批准，委員會對寧德上市申請仍有提出進一步意見的權力。

映恩生物暗盤升至少七成

上周路透社旗下IFR曾引述消息報道，寧德的H股上市申請已通過上市聆訊。另有市場消息指出，寧德是次來港有意集資50億至70億美元（約390億至546億港元）。寧德昨公布首季業績，季內賺139.6億元人民幣，按年升32.9%，略勝預期；收入增6.2%至847億人民幣。

另外，內地創新藥物公司映恩生物（9606）今日掛牌。該股昨日於富途、輝立及耀才三大暗盤均至少大升七成，又以富途暗盤升最多，高開23.7%報117元，收報177元，較定價升87.1%，成交2.76億元，以招股價94.6元及一手100股計，不計手續費，一手帳面勁賺8240元。

正力新能首日微升1.5%

內地鋰離子電池製造商正力新能（3677）昨日掛牌，股價企穩，收市升1.5%報8.39元，成交2720萬元。以每手300股計，一手帳面賺36元。集團總經理兼執行董事陳繼程表示，公司鋰電池原材料基本實現「國內自主供給」，不會受到美國提高進口關稅的直接影響。他又表示，希望憑借技術投入與多元客戶組合提升市場份額。正力新能去年扭虧為盈，賺9101萬元人民幣，收入按年升23.3%至51.3億元人民幣。

明報記者

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