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大摩：中美達成關稅協議門檻或最高 料本季人大會議公布2萬億刺激方案

標籤：經濟

【明報專訊】中美關稅大戰持續，摩根士丹利首席亞洲經濟師Chetan Ahya稱，過去一周難以忘懷，毫無疑問是金融服務行業生涯中壓力最大的一周。雖然美國突然暫停對中國以外國家徵收「對等關稅」，但不確定性仍很高。他提到，在亞洲國家中，中國與美國達成協議的門檻可能最高，鑑於過去數周的發展及互相升級關稅，該行看不到有明顯開始談判的途徑。即使展開談判第一步，相信要雙方達成全面協議，涉及解決多個問題，討論將非常複雜並需要時間才能完成。

明報記者 方楚茵

大摩Chetan Ahya指出，從絕對值來看，美中貿易順差額相當大，達到3050億美元，但只佔中國GDP的1.6%。由此角度來看，縮小差距顯然是可以實現。但美國的消費和儲蓄行為問題，以及增加美國生產需要時間，除貿易問題之外，戰略競爭亦是值得關注，美國可能不願意向中國出售高科技和國防設備，中國亦可能不希望依賴美國作為食品和能源的主要供應商，傾向來源多樣化，所以談判將非常複雜。

人幣不太可能無序貶值

Chetan Ahya表示，短期內認為中美貿易活動將會受干擾。有報告指出，過去7天，中美航線的貨運訂單量已直降三分之二，未來可能會有更多的貿易中斷。但該行強烈重申，更大挑戰是不確定性將持續一段時間，因為亞洲經濟體需要一段時間才能達成協議，而中國的時間表似乎更長。

大摩中國首席經濟師邢自强表示，在美國關稅激增下，中國經濟成長的下行壓力與日俱增，近期降溫空間不大，市場焦點轉移到北京的潛在刺激政策和人民幣貶值。大摩預期中國不會立即推出新刺激措施，中國政府可能會優先在第二季全國人大會議上宣布2萬億元（人民幣，下同）刺激方案。

或加快發行地方建設債

大摩認為，中國推出1萬億至1.5萬億元補充財政方案的較合理時間為下半年，但如果出口大幅疲弱則可能提前宣布。然而，這些措施不大可能完全抵消外部衝擊，並認為2025年中國GDP增長預測4.5%有下行風險。人行可能會允許人民幣溫和貶值，以配合貨幣寬鬆政策。鑑於資金外流的風險，不太可能出現無序貶值。

大摩指出，中國決策者可能會加快發行和部署地方建設債券，以更廣泛覆蓋範圍或更慷慨補貼來加強消費品以舊換新計劃，以及推動政府購買存量房。準備中措施包括國家生育補貼也可能提前至今年第二季推出，而非在7月底政治局會議。在貨幣政策方面，儘管幅度不大，但人行可能會在短期內減息及下調存款準備金率，以加快財政政策的推展。