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泡泡瑪特設4區域總部 文德一兼任聯席COO

標籤：經濟

【明報專訊】據內媒報道，泡泡瑪特（9992）董事長兼行政總裁王寧發布《組織架構全面升級，推進集團全球化戰略目標》全員信，宣布即日起啓動全球組織架構全面升級。今次升級的核心是聚焦區域戰略，在大中華區、美洲區、亞太區、歐洲區設置區域總部，泡泡瑪特高級副總裁文德一將兼任集團聯席首席營運官，與司德共同負責集團在全球業務的管理及運營工作。架構顯示，文德一負責亞太區和歐洲區運營與管理，司德負責大中華區和美洲區運營與管理。

董事長：組織架構升級 提高效率

王寧表示，今是公司近幾年來最大規模的組織架構升級，相信通過這樣的調整，對於整個公司未來的發展是非常有意義、有價值的。泡泡瑪特昨股價升6.4%，收報159.1元。

他稱，集團在全員的努力下取得了讓人矚目的成就，但很多企業在巔峰的時候也最容易出問題，好消息滿天飛的時候，應該更關注壞消息。隨着集團業績的爆發式增長，內部也出現了「甜蜜的煩惱」，如管理層級不斷增加，部門之間出現信息不對稱或者割裂的情况。

他表示，相比業績數據，他更關心公司的健康度、組織架構應該更加扁平化，從而提高集團管理和協同效率。他強調，本次組織架構升級的核心邏輯是希望各部門能夠更加標準化，提高效率，形成統一的管理體系，同時希望加大人才流通，提升集團整體的人才密度和梯度。