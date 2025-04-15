泡泡瑪特設4區域總部 文德一兼任聯席COO

董事長：組織架構升級 提高效率

王寧表示，今是公司近幾年來最大規模的組織架構升級，相信通過這樣的調整，對於整個公司未來的發展是非常有意義、有價值的。泡泡瑪特昨股價升6.4%，收報159.1元。

他稱，集團在全員的努力下取得了讓人矚目的成就，但很多企業在巔峰的時候也最容易出問題，好消息滿天飛的時候，應該更關注壞消息。隨着集團業績的爆發式增長，內部也出現了「甜蜜的煩惱」，如管理層級不斷增加，部門之間出現信息不對稱或者割裂的情况。

他表示，相比業績數據，他更關心公司的健康度、組織架構應該更加扁平化，從而提高集團管理和協同效率。他強調，本次組織架構升級的核心邏輯是希望各部門能夠更加標準化，提高效率，形成統一的管理體系，同時希望加大人才流通，提升集團整體的人才密度和梯度。