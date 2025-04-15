美國債獲海外投資者掉頭買入 豁免關稅提振 科技股領美股早段漲

美國國債價格上周經歷2001年以來最大跌幅，10年期國債孳息率上周五收市漲至接近4.5厘，較對上一周升約0.5厘。不過摩根資產管理全球固定收益主管Bob Michele向彭博電視稱，美國國債價格可能已觸底，而孳息率或已見頂。迹象顯示，海外投資者對美國國債的需求仍然穩健，而美聯儲官員表明將在必要時支撐債市，投資者或已迎來關鍵的買入信號。

期貨基差未顯示美債明顯受壓

美聯儲最新數據顯示，在截至4月9日當周，美聯儲為海外央行及國際組織託管的可交易美國國債，按周增加了36億美元，逆轉了此前連續兩周的跌勢。Michele表示，與海外投資者的對話顯示，他們沒有被美國國債嚇跑。今年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）表示，如若需要，美聯儲「絕對準備好」動用不同工具，協助金融市場恢復穩定。

美國國債孳息率上周急升，令市場揣測一些國家可能減持美債。由於美國關稅政策的不確定，貿易形勢持續緊張，加劇了市場對美國政府預算赤字不斷增長的擔憂，影響到美國國債作為避險資產的需求。花旗分析指出，雖然美債市場受壓，但期貨基差（現貨與期貨價格差距）未顯示出明顯壓力，市况波動可能是由於市場對美國國債需求下降的擔憂，導致買家減少購買，而非外國投資者拋售。

高盛則警告，投資者要保持警惕。高盛首席美股策略師David Kostin指出，標普500指數的每周波動率攀升至2020年新冠疫情以來高位，而市場流動性在過去一個月急劇下降，惟市况仍未充分反映經濟衰退的風險上升，令標普500指數的短期風險似乎偏向下行。標指目前在高盛的3個月目標——5300點附近徘徊。

Kostin指出，雖然若經濟或政策前景改善，可為投資者帶來上升空間，但在當前環境須保持警惕。

橋水達里奧：或比衰退更差

有「鱷王」之稱的全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）則相對悲觀。他警告當前已非常接近衰退，如果處理不好，「我擔心會出現比經濟衰退更惡劣的情况」。他指出，特朗普的關稅政策，以及不斷增長的美國債務，正推動新的單邊世界秩序，全球貨幣體系恐面臨崩潰。

他表示，美國國會須把聯邦赤字削減至相當於GDP的3%，否則將面臨債務供需的問題，而債市動盪，加上美國國內及國際衝突等事件，其對貨幣體系帶來的衝擊，可能比尼克遜總統1971年取消金本位制及2008年的金融海嘯嚴重。

（綜合報道）

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