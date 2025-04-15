moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高盛多賺15%勝預期 CEO憂衰退概率增

【明報專訊】市况波動推動了股票交易收入，提振了高盛（美：GS）第一季的整體收入和利潤。高盛季度收入按年增長6%至150.6億美元，利潤按年增長15%至47.4億美元，兩者均勝於預期。不過高盛的企業交易諮詢等投行業務在市况波動之際有所放緩，反映今年複雜多變的環境對華爾街大行的挑戰。

面對特朗普反覆無常的關稅政策，高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）昨警告，踏入第二季所面臨的經營環境，與今年早前明顯不同，而且經濟衰退的概率「已經增加」。

稱貿戰或升級帶來重大風險

蘇德巍指出，高盛的企業和投資客戶「對近期和長期的巨大不確定感到擔憂」，這限制了他們作出重要決策的能力。他說，未來道路的不確定，加上憂慮貿易戰的影響可能升級，為美國和全球經濟帶來重大風險。

不過蘇德巍對於美國政府最近採取了較為循序漸進的政策，與更多國家談判感到鼓舞，不過他認為「政策將如何演變仍是未知數」，市場仍可能持續波動。摩根大通行政總裁戴蒙此前亦警告，經濟面臨「相當大的動盪」。

在動盪的市况中，股票交易收入是華爾街大行首季的亮點。特朗普於2月和3月談論關稅，刺激市况波動。高盛第一季股票交易收入按年增長27%，達到創紀錄的42億美元。相比下，摩根大通及摩根士丹利在第一季的股票交易收入，更分別按年增長48%及45%。

企業併購諮詢收入降22%

市况波動的情况下，高盛第一季協助企業併購所獲得的諮詢收入下降22%，整體投行費用按年下跌8%。金融業界憂慮，如果關稅問題惡化，即使沒有經濟衰退，貿易戰引發的經濟放緩也可能抑制併購交易和貸款需求。

（綜合報道）

[國際金融]