星洲GDP按季跌0.8% 兩年來首倒退

今年第二度放寬幣策

新加坡貿工部指出，近期事態發展迅速惡化，美國對所有國家徵收10%的基礎關稅，並對與美國存在較大貿易順差的國家，施加更高的「對等關稅」。儘管除中國以外的國家享有90天的暫緩期，但加徵關稅的行動已陷入報復式循環，推高全球貿易成本，拖累經濟增長。

新加坡貿工部預期，美國進口成本上升將打擊消費，中國出口前景亦會轉弱，兩大經濟體增長放緩已成定局。其他國家也受累於全球需求下降與市場信心減弱，投資和消費意願受到壓抑。在這一背景下，新加坡的對外導向型行業將受到嚴重影響，尤其是製造業、批發貿易以及交通運輸業。

面對前景轉弱，新加坡金融管理局昨宣布今年第二度放寬貨幣政策，略為下調坡元名義有效匯率（S$NEER）政策區間的坡度，寬度及中間軸則保持不變，讓坡元放慢升值步伐，但每坡元兌美元昨仍升0.2%至0.76水平。

（綜合報道）

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