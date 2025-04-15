moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

黃雯怡：吉利前景俏 上望20元

【明報專訊】周末美國突然豁免對智能手機、電腦、芯片等電子產品的「對等關稅」，恒指周一高開高走，半導體、有色金屬、消費概念股領漲。惟特朗普表示將在一周內宣布半導體產品的關稅稅率，關稅政策的陰霾仍籠罩市場。此外，本周三中國將公布重磅經濟數據，美國亦將公布零售銷售數據，這將影響市場對宏觀經濟的看法。歐洲央行和加拿大央行的利率決議、聯儲局官員的講話，將對未來利率走勢帶來線索。本周恒指有反彈空間，但走勢不明朗，暫上望21,500點，下方支持位19,500點。

上周歐盟表示，已和中國同意研究為中國製造的電動車設定最低價格，以撤銷歐盟於2024年啟動對華出口電動車加徵反補貼稅。根據此前的反補貼文件，歐盟將對被抽樣的中國出口生產商額外徵稅，如比亞迪（1211）徵收17%，吉利（0175）被徵收18.8%。消息對國產新能源車利好，相關概念股走升。

吉利汽車去年全年營收逾2400億元（人民幣，下同），歸母淨利潤超160億元，同比大增213%。剛剛公布的一季度業績預告亦大幅提升，優於市場預期。一季度會計政策變更前預計歸母淨利潤為116至123億元，同比大幅增長640%至690%，會計變更後歸母淨利潤52至58億元，同比增長220%至270%。主要受益於新能源車型銷量快速增長及規模效應顯現。

吉利汽車的新能源轉型進展順利，且顯現規模化效益。一方面受益於國產替代和政府以舊換新、刺激內需的政策主線，另一方面中歐貿易關係在美國關稅風暴下有所緩和，亦利好吉利汽車對歐盟的出口。建議16港元左右吸納，上望20港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]