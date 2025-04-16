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恒指6連升 成交逾兩月最少

標籤：經濟

【明報專訊】中美關稅戰消息衝擊初見淡化迹象，港股缺乏方向，恒生指數昨日全日窄幅上落，收市升48點，恒生科技股指數逆市下跌。市場觀望氣氛濃厚，大市成交金額縮減至不足1900億元，見逾兩個月最低；北水淨流入就增加逾兩成。

北水淨流入增25％

恒生指數昨早高開186點，見21,603點，已是全日高位，午後最多曾經下跌119點，低見21,297點，收報21,466點，升48點或0.23％。恒指連升6日，累漲1637點或8.3%；國企指數昨日升0.2%或17點，收報7982點；恒生科技股指數則終止五連升，昨跌33點或0.7%，收市報4981點。

大市成交連續6日縮減，昨再減少26%至1850億元，是2月6日以來最少；同時終止連續12日成交金額高於2000億元。不過，北水淨流入增加24.6%至72億元，北水淨買入最多的是盈富基金（2800）、騰訊（0700）、美團（3690）；淨沽出最多的是中芯國際（0981）和小米集團（1810）

美國商務部對半導體和藥品啟動進口調查，晶片股捱沽，中芯股價跌近半成或2.15元，收報45.35元，為昨日表現最差藍籌；華虹半導體（1347）跌逾3%或1.15元，收報34.8元；ASMPT（0522）跌近2%或1元，收報50元。醫藥股亦顯著向下，石藥（1093）、翰森製藥（3692）跌近3%，分別收報5.6元和22.15元；藥明康德（2359）跌逾1%至52.1元。

美國商務部長盧特尼克稱豁免電子產品關稅為暫時措施，手機設備股沽壓沉重。舜宇光學（2382）、比亞迪電子（0285）、鴻騰（6088）挫約2%；瑞聲科技（2018）瀉5.5%或2元，收報34.65元。

匯豐下調A股年底目標

匯豐環球研究報告指出，由於關稅戰升級，預料滬深300指數企業盈利將受拖累，由原先預測減少3%至4%，擴大至5%至7%。該行並調低A股三大指數今年底目標5%至8%（見表），上證綜指年底新目標為3600點，滬深300指數目標為4300點，深證成指目標為11,500點，較現水平仍有約11%至17%的潛在上升空間。該行並維持內地股市長線仍具韌性的看法不變，予醫療板塊「增持」評級；工業板塊評級「中性」；並持續偏好非必需消費及資訊科技板塊。

獨立股評人郭思治表示，恒指雖然六連升，但成交減少，目前「對等關稅」問題仍未解決，恒指由近期低位反彈已不少，初期博反彈的投資者已不想再博，策略轉保守，故大市會呈拉鋸格局，後市視乎美國總統特朗普有何新政策推出。