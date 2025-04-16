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美團京東爆外賣大戰 美團邀「神仙姐姐」助陣

【明報專訊】京東（9618）旗下「京東外賣」搶攻中國外賣市場，與美團（3690）等外賣巨頭一較高下，「口水戰」更是天天上演。本周一（14日）晚上，美團外賣總經理薛冰宣布，未來3年美團外賣將向餐飲行業整體投入1000億元（人民幣，下同），幫助餐飲伙伴健康增長。1000億元將聚焦四大方向，包括幫助商家補貼消費者激活需求、發放助力金幫商家增加收入、扶持和獎勵品質商家，以及推動明廚亮灶覆蓋10萬家店、加強行業基礎建設等。

美團昨又將戰線擴至新零售，官方微信公布即時零售平台「美團閃購」全新上線，指出此將是「下一代購物方式」，主打「30分鐘好貨到家」及「萬物皆可購」，官方宣傳片更配有一隻與京東吉祥物「JOY」相似的小狗圖片，配文「你的東東再等等」，被指「暗嘲」京東。

美團早在2018年已推出「美團閃購」，但App內一直無為其設獨立標示或入口。今次高調公布後，美團App首頁已即時設置「美團閃購」入口。宣傳戰擲重金邀來「神仙姐姐」、去年以《玫瑰的故事》再爆紅的劉亦菲做廣告主角宣傳閃購業務。

京東暗批「幽靈外賣」

在美團連環發炮下，京東昨午在官方微信「京東黑板報」，以「京東不打口水仗，但會堅持說實話」為題發文，指因秒送業務發展迅速，本季度將再招收不少於5萬名全職外賣員，全額足額全部繳納五險一金且所有費用都由公司承擔，又指「今天是個好日子」，今天京東品質外賣訂單量將超過500萬單，因都是品質堂食餐廳的外賣，GMV比「幽靈外賣」1000萬單還大，暗批早前曾稱要嚴打「幽靈外賣」的美團。

京東又指出，已經上線「自營秒送」電商業務，全國已有超過10萬家京東品牌線下店全部接入了秒送，平均送達時間快於30分鐘。昨網上亦流傳京東創辦人劉強東2024年內部講話短片，指他「給京東外賣定一條規矩，京東外賣永遠賺的淨利潤不允許超過5%。超過5%，我要處分人的」，又稱要「約束自己的賺錢能力、賺錢欲望」。