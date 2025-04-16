大行降內地GDP預測 瑞銀最悲看3.4％

大摩：今年預測降至4.2%

瑞銀指出，內地政策對投資、消費的刺激正減弱。該行預測今年GDP預測增長降至3.4%，2026年進一步放緩至3%，相關調整是假設目前美國對中國加徵的關稅持續，且中國推出更多刺激措施。對於中國反制美國的報復措施，該行認為，相關政策可能推高部分進口產品的價格，但美國的關稅新政策將令中國的外部需求大減，並增加中國國內物價的下行壓力。

瑞銀又預計，中國CPI和GDP平減指數在2025年和2026年均為負值。

另一家美資行大摩預計內地官方將在今年下半年推出1萬億至1.5萬億元（人民幣，下同）的額外刺激計劃，預料推升中國今年GDP增速增長60點子（100點子等於1％），但未能完全抵消關稅對帶來的90點子衝擊，故亦調降中國GDP增速預期。

大摩估計，中國可能在今年第二季提前實施全國人大會議宣布的2萬億元刺激計劃，潛在措施包括溫和放寬貨幣政策等，此外人行也可能於第二季降準50點子，並削減政策利率15點子。

有關中美貿易戰，根據該行基本情境，預計中美將在未來幾個月展開初步貿易談判，美國可能在今年底前分階段將對華加權平均關稅率降至34%，其中大部分削減將在未來1至2個月實行，包括提出取消與芬太尼相關的20%關稅，並將「對等關稅」由125%減至60%，以減少對供應衝擊，及令談判取得實效。